Críticas de CCOO a la puesta en marcha de la Oficina Judicial de Palencia

Palencia Jueves, 28 junio 2018

CCOO Justicia Castilla y León ha criticado la puesta en marcha de la Oficina Judicial de Palencia. El sindicato califica de «caos total» tanto para funcionarios como para los usuarios habituales de las dependencias.

CCOO Justicia Castilla y León ha difundido este jueves un comunicado en el que expresa sus críticas a la «prematura entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial de Palencia». «El edificio antes de empezar, ya contaba con diversas anomalías. Una semana antes de su apertura, una placa del techo del despacho de la Junta de Jueces se desplomó al suelo, con la suerte que no hubo que lamentar daños personales. Un día antes de la entrada en funcionamiento (26 de junio), los baños del edificio judicial, permanecieron cerrados, dado que había goteras y atascos en los mismos, desprendiendo un fuerte olor a orín, teniendo que ir a los baños de otro edificio; el mismo día de la apertura de la Nueva Oficina Judicial, continuaban arreglándolos», se señala en el escrito.

Para CCOO, la Seguridad del edificio «se nos antoja insuficiente». «Quieren poner a un vigilante de seguridad privada en la puerta de entrada al edificio y otro vigilante en la puerta del Juzgado de Guardia. En la entrada principal, deberían estar dos vigilantes de seguridad, dado que si hubiere algún problema en alguna planta del edificio, tendría que subir a solucionarlo; e incluso si el vigilante quiere ir a realizar algo tan básico como sus necesidades, pueda ir sin problemas y no dejar la entrada de acceso al edificio vacía. La solución que han dado desde la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, es poner un Vigilante del Ministerio de Justicia, siendo éste de Personal Laboral, no teniendo funciones que se le quieren encomendar, de escáner, arco e identificación de personal, que sí tienen los vigilantes de seguridad privada», se lee en el comunicado.

La parada técnica que se realizó el viernes 22 de junio y el funcionamiento del mismo para el 27 de junio, no fue como hubieran querido los funcionarios de Justicia. Había funcionarios que no disponían de Usuario, otros no podían acceder al sistema Minerva, Lexnet; a pesar de disponer de escáner, fax e impresora no estaban conectadas a los ordenadores o configuradas, siendo imposible empezar a trabajar el día de la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial, denunciando desde CCOO los pocos medios personales para poner en marcha los equipos informáticos. Por dichos problemas, se tuvo que suspender un juicio civil, a la espera de los juicios penales que hoy se encuentran señalados.