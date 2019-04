El Cristo recibe el visto bueno de la Junta Electoral y abrirá las fiestas el 28-A Pedrea del pan y el queso, el año pasado a los pies del Cristo Los premios de la Alegría y la Tristeza se entregarán el día de las elecciones, y la pedrea del pan y el queso será el 5 de mayo MARCO ALONSO Jueves, 11 abril 2019, 19:02

Las fiestas del barrio del Cristo arrancarán el domingo 28, día de las elecciones generales. El día del patrón del barrio, Santo Toribio, se celebrará el próximo martes 16, pero no será hasta doce días después cuando suene el cohete anunciador debido a la coincidencia de la celebración con la Semana Santa y el Día de la Comunidad. La romería de Santo Toribio, que suele celebrarse el domingo más cercano al 16 de abril no se llevará a cabo hasta el 5 de mayo. Esta conmemoración, declarada fiesta de interés turística regional y cuyo acto central es la pedrea del pan y queso, se celebrará con dos semanas de demora. Así, el inicio de las fiestas, del pregón y de la entrega de los cristos de la alegría y de la tristeza coincidan con las elecciones generales.

El carácter combativo, reivindicativo y, en ocasiones, hasta político de las fiestas del Cristo ha hecho que la Asociación de Vecinos llegase a preguntar a la Junta Electoral si esta celebración podía interferir en las elecciones, tal y como asegura el presidente de la asociación, Guillermo Barrios. «No nos han puesto ningún problema, pero hemos preguntado para asegurarnos», explicó ayer Barrios, que el próximo martes presentará el programa de fiestas en un acto conjunto con el Ayuntamiento.

Esa presentación conjunta con el Consistorio no se traducirá en condescendencia por parte de la asociación. De hecho, el Cristo a la Tristeza del año pasado recaló sobre el equipo de gobierno de Polanco y las quinielas de este año miran también hacia la bancada popular. «Por el barrio nos preguntan quién va a recibir los cristos y no soltamos prenda, aunque conociendo el carácter reivindicativo de la asociación no hace falta usar mucho la imaginación para saber a quién le puede tocar», explicó el presidente.

Otro de los secretos bien guardados es el nombre del pregonero. Atrás quedan anteriores nombres –como los televisivos Sergio Martín, expresentador de 'Los Desayunos de Televisión Española' y el tertuliano José Carlos Díez– y el pregonero de estas fiestas será una persona mucho más ligada al barrio, tal y como adelantó el presidente. «Es una persona cercana, posiblemente la que mejor conoce el Cristo. Es un referente para los vecinos y seguro que va a gustar mucho a todos verle subir a dar el pregón. Tal vez no sea una persona tan conocida fuera del barrio como los pregoneros anteriores, pero aquí le conoce y le aprecia todo el mundo», afirmó ayer Guillermo Barrios.

La semana de fiestas se celebrará del domingo 28 de abril al domingo 5 mayo. No obstante, las primeras actividades arrancarán el Día de la Comunidad, el 23 de abril, una jornada festiva que servirá para calentar motores antes del inicio oficial de unas fiestas de Santo Toribio que coincidirán con otra fiesta: la de la democracia. «Son unas elecciones generales y las reivindicaciones del barrio del Cristo solo podrían interferir en un grupo municipal que aún no ha entrado ni en campaña», recalcó ayer Barrios.

Fin de fiesta rockero

Habrá que esperar para conocer los pormenores de las fiestas. No obstante, la organización ha querido adelantar que el fin de fiesta tendrá el rock como banda sonora. El domingo 5 de mayo se celebrará por la mañana la pedrea del pan y el queso y por la tarde, llegará el momento de la música. A partir de las 19:00 horas, las bandas locales Battelfield e Ignición sacarán a relucir su repertorio en la Plaza del Otero ante un público que podrá disfrutar de un concierto de un estilo que suena mucho en las viviendas del barrio. «Hace años que no se celebra un concierto de estas características en el Cristo y hemos querido que estos dos grupos de aquí nos acompañen en nuestras fiestas», recalcó Guillermo Barrios, que se encuentra entusiasmado con la organización de estas fiestas, que son las primeras de las que se tiene que encargar como presidente, ya que las del pasado año fueron las últimas que organizó Miguel Ángel Brugera.