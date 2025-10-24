El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El músico gallego Abraham Cupeiro actúa este viernes en el Teatro Ortega de Palencia. Víctor Fermoselle

Abraham Cupeiro, músico y lutier

«Construir instrumentos es como diseñar llaves para abrir puertas del pasado»

El musicólogo gallego, que atesora una colección de más de 200 aparatos musicales de distintas épocas y lugares del mundo, actúa este viernes en el Teatro Ortega

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:44

Comenta

Abraham Cupeiro (Sarria, 1980) lleva desde 2018 enrolándose en giras de 130 conciertos anuales. Su música ancestral, aderezada con multitud de instrumentos tradicionales, ha calado ... incluso entre el público joven y se ha escuchado por más de medio mundo. Este viernes, a las 20:30 horas, se sube al escenario del Teatro Ortega de Palencia en el marco del tour 'Resonando en el pasado', que se extenderá hasta mediados de 2026. Este músico y lutier gallego atesora una colección de más de 200 instrumentos de distintas épocas y lugares del mundo, de los cuales ha fabricado cincuenta, y está capacitado para tocar cien de ellos, entre otros el 'cárnix', una trompeta celta de la Edad de Hierro. Su talento y calidad artística está avalada por sus actuaciones y sus cuatro discos: 'Os sons esquecidos' ('Los sonidos olvidados', 2017), en el que estuvo arropado por la Real Filarmónica de Galicia; 'Pangea' (2020) y 'Mythos' (2024), grabados con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres en los míticos estudios de Abbey Road; y 'Loira' (2025).

