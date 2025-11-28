El Festival Internacional de Guitarra de Palencia, conocido como Diapasión y promovido por el músico Carles Pons, alcanza este año su vigesimotercera edición. En esta ... ocasión, el Teatro Principal acogerá las actuaciones del Trío Cantiga y Danza, de procedencia francesa e integrada por Philippe Villa (guitarra), Anastasia Maximkina (guitarra) y Anna Sinelschikova (danza), este viernes a las 20:30 horas; y del prestigioso Amadeus Guitar Duo, formado por el alemán Thomas Kirchhoff y la canadiense Dale Kavanagh, quienes demostrarán su virtuosismo el sábado (20:30 horas).

El certamen se clausurará el domingo con los recitales del italiano Emiliano Leonardi y del Dúo Órgano y Guitarra, del que forman parte Javier García Moreno (guitarra) y Francisco Javier Jiménez (órgano). De estos conciertos, el de mayor renombre es el del dúo de guitarra Amadeus que, con 34 años de trayectoria, ha protagonizado cerca de 2.000 conciertos en las salas y auditorios más importantes del mundo y el sábado aterriza en el Principal con el espectáculo 'Kontraste'. «Les conocí en Viena en 2008, les escuché en un concierto y me quedé muy impresionado por su música, amabilidad y cercanía. En 2015 volvimos a coincidir, les hablé del Festival de Palencia y les mostré mi interés en invitarles. En 2023 hablé con ellos de forma más detallada del festival y de la ciudad, y en ese momento me comentaron que ya conocían la trayectoria del evento. Este dúo se mueve al más alto nivel y elige con precisión los lugares donde actúa, fijándose en la ciudad, en los guitarristas que han participado anteriormente y en aquellos otros que conformarán la cartelera en la que ellos estarán presentes. Una vez que repasaron todos esos detalles, no dudaron en aceptar la invitación y marcamos una fecha libre y coincidente», desvela el promotor de Diapasión.

Thomas Kirchhoff, que estudió guitarra en Londres con David Russell a mediados de los años 80, y Dale Kavanagh, alumna de Oscar Ghiglia en la ciudad italiana de Siena en esa misma época, están casados desde 1991, año en que también fundaron Amadeus. Desde entonces, mantienen candente su unión y este dúo que protagoniza alrededor de 80 conciertos al año y que se ha convertido en el dueto de guitarra más estable a nivel internacional.

-El dúo de guitarra Amadeus es el plato fuerte de la cartelera del festival Diapasión de Palencia. ¿Qué les atrajo de este certamen para confirmar su presencia?

-Fuimos invitados por Carles Pons y todo lo que hemos oído hablar del festival de nuestros amigos y compañeros guitarristas solo han sido cosas positivas y buenas.

-¿Qué les parece que un certamen de guitarra se haya consolidado en una ciudad que ronda los 77.000 habitantes y en la que no hay tradición de este instrumento?

-Bueno, hay muchos festivales en pueblos pequeños de todo el mundo. Por supuesto, se necesita mucho trabajo y dedicación para que un festival tenga éxito.

-¿Qué escucharán los palentinos en 'Kontraste'?

-Interpretaremos música de Johann Sebastian Bach (su famosa 'Chacona') y de otro compositor barroco español, Gaspar Sanz, así como composiciones escritas para nosotros por el compositor brasileño Jaime Zenamon ('Casablanca') y por Dale Kavanagh ('Kaleidoscope').

-¿Qué les seduce del compositor español Joaquín Rodrigo?

-Hemos tocado su 'Concierto de Aranjuez', 'Madrigal' (para dos guitarras y orquesta) y 'Andaluz' (para cuatro guitarras y orquesta) más de 300 veces en todo el mundo. En 1992 tocamos en la casa de Rodrigo en Madrid y él autorizó una transcripción nuestra del 'Concierto Madrigal' para dos guitarras; fue un momento muy especial en nuestra carrera.

-¿A qué guitarristas de España admiran?

-Sin duda, a Pepe Romero, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros por su grandeza y amabilidad. Y a Andrés Segovia, que fue nuestro 'abuelo'.

-Hablando ya de Amadeus, ¿cuál es la fórmula mágica para la continuidad en el tiempo de una formación artística integrada por un matrimonio?

-Disfrutamos tocando juntos y nos encanta viajar juntos. Tenemos alguna opinión diferente sobre la música y cómo tocar la guitarra, pero en lo principal coincidimos.

-¿Cómo se evita que los egos de cada uno entren en conflicto?

-Dale compone y también es una solista de reconocido prestigio; yo me dedico más a la organización de nuestros conciertos, pero ambos tocamos y disfrutamos, sin conflictos.

-¿Cómo llevan formar parte de la élite internacional de dúos de guitarra?

-Gracias por el cumplido. Dejamos que otros decidan, pero simplemente formamos parte de una gran comunidad.

-¿Qué destacarían del toque de guitarra de cada uno?

-Yo soy más intuitiva –comenta Dale­– y Thomas, quizás, sea un poco más intelectual.