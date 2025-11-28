El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Thomas Kirchhoff y Dale Kavanagh, del prestigoso Amadeus Guitar Duo. El Norte

Thomas Kirchhoff y Dale Kavanagh, dúo de guitarra Amadeus

«La consolidación de Diapasión obedece a un enorme trabajo y dedicación»

Este matrimonio, que ha protagonizado cerca de 2.000 conciertos en las salas más importantes del mundo, demostrará su virtuosismo este sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:21

El Festival Internacional de Guitarra de Palencia, conocido como Diapasión y promovido por el músico Carles Pons, alcanza este año su vigesimotercera edición. En esta ... ocasión, el Teatro Principal acogerá las actuaciones del Trío Cantiga y Danza, de procedencia francesa e integrada por Philippe Villa (guitarra), Anastasia Maximkina (guitarra) y Anna Sinelschikova (danza), este viernes a las 20:30 horas; y del prestigioso Amadeus Guitar Duo, formado por el alemán Thomas Kirchhoff y la canadiense Dale Kavanagh, quienes demostrarán su virtuosismo el sábado (20:30 horas).

