El Congreso ITE+3R se clausura con un llamamiento a pasar del discurso a la acción

El VII Congreso ITEmas3R ha concluido este martes su segunda y última jornada en Palencia con una firme llamada a la acción. Felipe Romero Salvachúa, director técnico del Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), ha sido el encargado de clausurar el evento subrayando que la neutralidad climática no puede seguir esperando. «No hay margen para dudar, ni para dilatar las decisiones», ha dicho Romero.

A lo largo de dos días de debate y reflexión, más de 300 expertos de toda España han analizado en Palencia los retos y oportunidades para transformar ciudades y territorios desde la sostenibilidad y la innovación, y en su intervención de cierre, el director técnico del ICCL ha recordado el enfoque global del congreso, inspirado por la ponencia inaugural del arquitecto Fernando Prats, quien situó el momento actual como un «cambio de ciclo histórico» marcado por tres grandes desafíos: el desbordamiento de los límites ecológicos, la crisis de valores en Occidente y los avances tecnocientíficos que abren paso al transhumanismo. Frente a este escenario, Romero ha defendido que no basta con reducir el CO₂ o actuar solo en las ciudades. «Debemos ampliar el foco a los territorios y actuar sobre los sistemas que sostienen la vida», ha dicho el experto.

Síntesis del congreso

Entre los principales ejes abordados durante el congreso, Romero ha destacado la administración de un presupuesto de carbono con medidas concretas, como límites en el ciclo de vida de los edificios, estándares mínimos de eficiencia y multiplicar por cinco el ritmo de rehabilitación energética; la lucha contra la pobreza energética, que debe enfrentarse con métricas eficaces, políticas redistributivas y mecanismos de gestión que prioricen la vulnerabilidad, el papel crucial de la industria de materiales de construcción, con avances ya palpables en inversión en I+D y descarbonización de productos como el hormigón o el aluminio; la necesidad de reformar los instrumentos de gestión de edificios, haciendo del libro del edificio una herramienta operativa y útil más allá de su función administrativa; la oportunidad de incorporar la inteligencia artificial como apoyo técnico a los procesos arquitectónicos, y el llamamiento a repensar el urbanismo hacia enfoques adaptativos que respondan de forma realista a los desafíos climáticos, sociales y económicos.

La jornada comenzó con la destacada ponencia de la arquitecta Carme Pinós, quien reivindicó el papel del sentido común frente a la inflación de etiquetas. «Hablar de sostenibilidad es hablar de coherencia con el entorno, de construir espacios que generen bienestar sin artificios», ha dicho la arquitecta. Pinós compartió proyectos que integran el paisaje y la climatología como recursos de diseño, y subrayó que la imperfección también puede ser una fuente de calidez.

El bloque central de contenidos se inició con la mesa de debate 'Un nuevo urbanismo para la neutralidad climática', con la participación de Álvaro Fernández-Villaverde, Isabel González López y Juan Luis de las Rivas. Se abordaron propuestas concretas para integrar urbanismo, sostenibilidad y políticas de vivienda, con atención a los retos climáticos desde la planificación territorial.

A continuación, Jesús Fernández Hernández, director general de Fundación La Casa que Ahorra, ofreció una intervención centrada en la estrategia para un parque edificado descarbonizado, con un enfoque basado en la planificación energética y la programación de objetivos.

Seguidamente, el arquitecto Emilio Miguel Mitre propuso una lectura financiera de la regeneración urbana: «La economía no puede disociarse de los condicionantes medioambientales», abogando por considerar la rehabilitación desde su potencial bancabilidad, y por desarrollar productos y conceptos rentables que activen la renovación de edificios, barrios y distritos».

En el bloque de innovación técnica, Saint-Gobain presentó una herramienta de simulación para valorar la mejora energética y económica de actuaciones de rehabilitación, reforzando el concepto de pasaporte de renovación.

Cierre institucional

La clausura oficial estuvo a cargo de María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León. Pardo reivindicó el carácter constitucional tanto del derecho a una vivienda digna como del derecho a un medioambiente adecuado. «Estos derechos se traducen en acciones concretas, y este congreso ha puesto sobre la mesa las herramientas necesarias para garantizar su cumplimiento en clave de sostenibilidad y equidad social», señaló María Pardo, quien también anunció que la octava edición del Congreso ITE+3R se celebrará en la ciudad de Soria en 2026.