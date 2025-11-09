La conexión de tuberías en la plaza de San Lázaro se aplaza hasta después de Navidad

Se trata de una de las actuaciones con mayor incidencia sobre el tráfico en la ciudad de Palencia, aunque el objetivo es que pueda efectuarse ... en el menor número de jornadas posibles. Pero aunque los trabajos en esta zona se limiten a unos pocos días y que en todo momento se intente mantener abierto alguno de los carriles para que el corte no sea total, los problemas de circulación que estas obras van a conllevar serán muy importantes.

No en vano, la rotonda de San Lázaro es uno de los puntos de distribución del tráfico más destacadaos de Palencia y en condiciones normales no son extraños los momentos a lo largo del día en que se producen embotellamientos, especialmente en la avenida de Cuba y la pasarela de Villalobón, que ya están consideradas por los conductores palentinos como los principales puntos negros del tráfico.

Por ello, no resulta fácil programar el fatídico momento en el que deben ejecutarse las obras de conexión de las tuberías de la red de calor que se extienden a lo largo de las avenidas Manuel Rivera y Casado del Alisal. Tal y como se encuentra ahora la expansión de este proyecto, el agua caliente para las calefacciones y los baños ya puede llegar a la primera de estas dos avenidas, pero todas las comunidades de vecinos y empresas situadas a partir de San Lázaro, en dirección a la estación de trenes, siguen sin suministro, ya que la red de tuberías sigue cortada en la zona de la glorieta.

La empresa ha pedido ya al Ayuntamiento la autorización para ejecutar estas obras que permitirán conectar los dos ramales, pero esta actuación implica una programación más compleja que otras muchas de las intervenciones que se han llevado a cabo hasta ahora. Así, los técnicos de Palencia Ecoenergías ya se han reunido con los funcionarios del Ayuntamiento y la Policía Local, así como con empresas de suministros, como las eléctricas, para coordinar estos trabajos y se ha acordado que no se ejecuten hasta después del 7 de enero. Se pretende de esta forma mantener abierta y si problemas de circulación esta parte fundamental de la red viaria de Palencia durante momentos del año en los que hay un gran movimiento de la población, como el puente de la Constitución y la Inmaculada y, por supuesto, las navidades.

Así, Palencia Econoergías centrará sus esfuerzos para lo que resta del año en la ejecución de acometidas solicitadas en las zonas en las que ya ha desplegado su red de tuberías. Se pretende de esta forma dar servicio a las peticiones tanto de comunidades de propietarios como de edificios públicos, como por ejemplo el colegio Divino Maestro. De esta forma también se llevará a cabo actuaciones de pequeña entidad en algunos ramales como los de la zona San José.

La empresa ya casi ha completado el mapa de calles con autorización para actuar que figura en la concesión demanial aprobada por el Ayuntamiento, pero su objetivo no quedarse en este diseño inicial, sino extenderse a nuevas calles, en función de la demanda de nuevos clientes, para lo que se irán solicitando nuevas autorizaciones municipales.

Otra de las previsiones para el próximo año es una intervención en la calle Colón, en primer lugar para dar servicio al colegio de La Salle, dado que no puede accederse por San Bernardo debido a la existencia de una subestación eléctrica subterránea, y también para cubrir la demanda del edificio de apartamentos turísticos Colón.

Se pretende también más adelante avanzar a lo largo de esta céntrica calles, pero debido a su importancia también en la distribución del tráfico general de la ciudad, la programación de las obras debe efectuarse también en coordinación con la Policía Local para minimizar la incidencia sobre la circulación de vehículos.