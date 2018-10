El 1,68% de los conductores controlados ayer en Palencia no llevaba puesto el cinturón Se enfrentan a una sanción de hasta 200 euros y a la pérdida de 3 puntos del carné de conducir EL NORTE Palencia Martes, 2 octubre 2018, 12:47

Las campañas de la DGT se han cansado de repetir una y otra vez que el uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. No obstante, este dato no parece haber calado en el 100% de la población, ya que el 1,68% de los conductores que fueron controlados ayer por la Policía Municipal de Palencia no llevaba puesto el cinturón de seguridad, razón por la que fueron sancionados.

No llevar puesto el cinturón de seguridad se considera una infracción grave y la sanción correspondiente es de hasta 200 euros. Si es el conductor quien no lo lleva puesto, además de la multa económica supone también la pérdida 3 puntos del carné de conducir. Que algún pasajero no lo lleve puesto cinturón no es responsabilidad del conductor, excepto en un caso: si atañe a los menores de edad. En este caso, la responsabilidad será solidariamente de sus padres, tutores, acogedores o guardadores legales.