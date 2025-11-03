El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vehículo, con la chatarra que transportaba. El Norte

Palencia

Conducía con chatarra que sobresalía del portón abierto y sin carné por pérdida de puntos

Fue identificado en las cercanías del cementerio y aseguró en un primer momento que no tenía documentación personal

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

La Policía Local de Palencia ha instruido diligencias contra dos conductores por sendos delitos contra la seguridad vial cometidos el pasado viernes en la capital palentina.

El primero de ellos fue identificado en las inmediaciones del cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles cuando circulaba con el portón del maletero completamente abierto y de él sobresalía chatarra con riesgo de caída sobre la vía. Cuando se requirió la identificación al conductor, este aseguró no disponer de documentación personal, por lo que se inició el procedimiento para trasladarlo a la Comisaría de Policía Nacional a efectos de su identificación. En ese momento, el implicado sacó de su cartera su DNI y los agentes comprobaron que carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos.

La Unidad de Atestados de Policía Local de Palencia se personó en el lugar para instruir diligencias por cometer un delito contra la seguridad vial, quedando en calidad de investigado. Asimismo, el conductor fue denunciado por las infracciones cometidas contra el Reglamento General de Circulación y el titular del vehículo, su hermano, por circular con la ITV caducada.

Finalmente, el conductor pidió ayuda a un familiar para que la chatarra fuera transportada en un camión y el vehículo pudo ser retirado por una persona correctamente habilitada.

Por otro lado, la Unidad de Atestados de la Policía Local ha investigado a un conductor que arrojó una tasa de alcoholemia de 0,62 mg/l. de aire expirado, después de que una patrulla lo observara conduciendo erráticamente por la calle Brañosera. El vehículo circulaba anormalmente lento y frenaba constantemente sin motivo, por lo que fue detenido. El conductor desprendía un fuerte olor a alcohol, por lo que fue requerida la Unidad de Atestados y sometido al test, quedando como investigado. El vehículo fue retirado en grúa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  4. 4

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  5. 5

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  6. 6

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  7. 7 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  8. 8

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Conducía con chatarra que sobresalía del portón abierto y sin carné por pérdida de puntos

Conducía con chatarra que sobresalía del portón abierto y sin carné por pérdida de puntos