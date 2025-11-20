El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los hermanos, a su llegada al Palacio Provincial de Justicia para la celebración del juicio, el pasado 29 de septiembre. Marta Moras

Condenan a 30 años y medio a dos hermanos por la espiral de delitos que arrancó en Autilla

Agredieron sexualmente, robaron y dejaron desnuda y atada a una joven en una casa, estafaron a un taxista y robaron después un coche

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:01

Comenta

La Audiencia Provincial de Palencia ha dictado una sentencia en la que condena a F. D. V. R. y M. G. V. R., los dos ... hermanos paraguayos detenidos por la Guardia Civil en la madrugada del 11 de marzo de 2024 tras una espiral de delitos cometidos entre los que se incluyen los de agresión sexual y detención ilegal de una joven en la localidad de Autilla del Pino, a una pena global de 30 años y seis meses de cárcel y multas por un total de 4.320 euros. El Ministerio Público solicitaba para los dos hermanos, protagonistas de una sucesión de delitos muy mediática en su día, una pena global de 66 años y seis meses de prisión.

