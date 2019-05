Condenados por fraude a la Seguridad Social los dos socios de Agua Palentina a 30 meses de cárcel La Audiencia les impone una multa de 440.000 euros, el doble de lo defraudado, y fija también una indemnización a favor de la Seguridad Social de 145.791 euros RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Viernes, 3 mayo 2019, 11:36

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a los dos socios de Agua Palentina a un delito contra la Seguridad Social a una pena de un año y tres meses de cárcel para cada uno, además de una multa a cada uno también del doble de la cantidad defraudada, es decir de 220.182 euros y con responsabilidad subsidiaria en acso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

En la sentencia de la Audiencia, se fija como responsabilidad civil una cuantía indemnizatoria a favor de la Tesorería de la Seguridad Social de 145.971 euros, y se declara la responsabilidad directa y solidaria de los dos acusados y la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Agua Palentina y Re-Quality.

Los dos acusados negaron el pasado mes de marzo en la vista oral celebrada en la Audiencia de Palencia que dejaran de abonar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores de Agua Palentina, en concurso de acreedores desde el 14 de diciembre de 2012.

Según la fiscal, el 30 de noviembre de 2012, J. G. J. D., como administrador de Agua Palentina, y F. C. V., como apoderada de Re-Quality, firmaron un contrato en virtud del cual Re-Quality contrataba a Agua Palentina para que le fabricase y desarrollase todo el proceso productivo hasta el embotellado de las bebidas que Re-Quality distribuía, en régimen de prioridad sobre cualquier otro cliente, a cambio de que Re-Quality se hiciera cargo del pago de todos los gastos directos que Agua Palentina tuviera como consecuencia de dichos trabajos.

En dicho contrato, de acuerdo con el escrito de acusación de la fiscal, se estipulaba que Re-Quality no tendría responsabilidad alguna respecto de los trabajadores de Agua Palentina ni ninguna responsabilidad si Agua Palentina no ingresaba el pago del IVA o la Seguridad Social, quedando indemne de dicha responsabilidad por Agua Palentina, que en esos momentos estaba en estado de insolvencia y adeudaba cuotas a la Seguridad Social. Re-Quality siguió desarrollando la misma actividad de embotellado y distribución de agua mineral, utilizando a los trabajadores de Agua Palentina (cuyas cuotas a la Seguridad Social no se abonaban) y tres nuevos trabajadores contratados por Re-Quality, cuyas cuotas sí se abonaban.