Edificio de la Comisaría de la Policía Nacional. El Norte

Condenado a siete años y nueve meses el hombre que intentó matar a una joven para volver a la cárcel

El hombre ha sido también juzgado por agredir al médico que le atendió en la Comisaría.

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Quería volver a la cárcel y lo ha conseguido. Tras un acuerdo de conformidad en el juicio que debía celebrarse este lunes en la Audiencia ... Provincial, el acusado, G. M. G. O., de 40 años, ha sido condenado a seis años y seis meses de presión por la tentativa de homicidio de una mujer de 19 años, a la que abordó en la avenida de la Antigua Florida con intención de matarla, para llevar a cabo su plan de regresar a la cárcel.

