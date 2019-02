Condenado en Palencia a ocho años de cárcel por abusos sexuales a una menor de 16 años Audiencia de Palencia. / Antonio Quintero La Audiencia le prohíbe acercarse a la víctima en cinco años y le impone una indemnización de 10.000 euros EL NORTE Palencia Viernes, 1 febrero 2019, 12:59

La Audiencia Provincial de Palencia ha condenado a ocho años de cárcel a un hombre de nacionalidad costarricense por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años. Sin embargo, el acusado queda absuelto del delito de agresión sexual. Además, la sentencia, que no es firme, decreta la prohibición de acercamiento a la víctima durante un periodo de cinco años y el pago de una indemnización de 10.000 euros.

C. A. J. C., de 37 años, para quien la Fiscalía pedía una pena de nueve años y medio de cárcel por un presunto delito de abuso sexual a una menor de 16 años, fue juzgado el pasado 14 de enero y en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Palencia negó que mantuviese relaciones sexuales con la víctima, A. M. G., de 13 años en el momento de los hechos, y aunque sí reconoció que la menor estuvo en su domicilio junto a una amiga, aseguró que permanecieron allí un rato y que después se fueron.

El fiscal mantuvo su petición de nueve años y medio de cárcel para el acusado, así como la prohibición de acercarse a la víctima por cinco años y una indemnización de 10.000 euros. Por su parte, la defensa solicitó la absolución del acusado, al considera inciertos los hechos, basados en la declaración subjetiva de la víctima, que según el informe psicológico forense «no reúne suficientes criterios como para ser considerada creíble desde el punto de vista psicológico«.

Los hechos juzgados se remontan a las 18:00 horas del 7 de octubre de 2017, cuando según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, «guiado por un deseo libidinoso» y aprovechando que se encontraba acompañado de una menor de edad que a su vez estaba en compañía de una amiga también menor de edad, «logró que ambas fueran a su domicilio». «Una vez en el interior, mientras una de ellas se quedó cuidando de dos hijos menores del procesado, se introdujo en el interior de otra dependencia con la otra menor, donde realizaron actos de carácter sexual con acceso carnal por vía vaginal sin usar preservativo», añade.

Según el escrito de la acusación particular, que solicita para el acusado una pena de ocho años de prisión por un presunto delito de agresión sexual o, alternativamente, de nueve años y medio de cárcel por un presunto delito de abusos sexuales a menores, sobre las 18:30 horas del 7 de octubre de 2017, la víctima quedó con una amiga con la que, tras encontrarse, permaneció una hora hablando. Sobre las 18:30 horas, la amiga recibió una llamada en su móvil y, tras unos minutos hablando, manifestó a la víctima que la llamada era del acusado, amigo de ella, quien tenía que decirle «algo urgente».

«Tras dicha llamada, ambas niñas se dirigieron hacia la parada de autobuses urbanos existente en la plaza del barrio de San Antonio, donde se encontraron con el acusado, quien se dirigió a las dos menores diciéndoles que fuera a su casa «para hablar». Una vez en las inmediaciones del portal del acusado, la víctima se negó a subir a su casa, pero este le agarró fuertemente por el brazo y la llevó a empujones hasta el portal, donde, tapándole la boca con la mano, la introdujo, sin que su amiga pudiera hacer nada por impedirlo, «por lo que se sospecha que sabía las intenciones del acusado».

Una vez en el portal, C. A. J. C. le destapó la boca, no sin amenazarla si llamaba la atención de algún vecino, y tras subir en el ascensor, introdujo a la víctima en la vivienda, metiéndose en la habitación con ella, cuya puerta cerró con pestillo. Inmediatamente, sentó a la víctima en la cama y la desnudó, tras lo cual la tiró sobre la cama, la tapó la boca con la mano y la penetró.