La piscina del Campo de la Juventud, tras la reforma. Lucía Gil Maestro
Palencia

Concluyen las obras de las piscinas del Campo de la Juventud para su cesión al Ayuntamiento

El complejo deportivo recupera la normalidad tras una amplia reforma para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

Han sido dos intervenciones de importancia. Por un lado, una actuación general en prácticamente todo el complejo destinada a la mejora de la eficiencia energética ... y por otro, la renovación de las instalaciones de las piscinas, cerradas desde hace más de cinco años por los problemas de pérdida de agua que presentaba el vaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

