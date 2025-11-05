Concluyen las obras de las piscinas del Campo de la Juventud para su cesión al Ayuntamiento

Han sido dos intervenciones de importancia. Por un lado, una actuación general en prácticamente todo el complejo destinada a la mejora de la eficiencia energética ... y por otro, la renovación de las instalaciones de las piscinas, cerradas desde hace más de cinco años por los problemas de pérdida de agua que presentaba el vaso.

La Junta de Castilla y León, propietaria de las instalaciones del Campo de la Juventud, ha recepcionado ya ambas obras y este recinto deportivo, en el que se combina la práctica del deporte base, así como la preparación de atletas y jugadores de voleibol de élite, ha podido recuperar la normalidad. Los balones han vuelto a rodar por la pista principal del polideportivo, las gimnastas han vuelto a sus aparatos y los cristales de las pistas de squash vuelven a recibir pelotazos.

El delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, que ha visitado las instalaciones para presentar públicamente la próxima jornada deportiva dedicada a las familias, que se celebrará el domingo en este recinto, han confirmado que las obras están ya totalmente acabadas, a excepción de pequeños remates, lo que ha permitido que se retomen las actividades habituales en el Campo de la Juventud.

Las obras solo han afectado a las instalaciones cubiertas, además de a la piscina, que sí se encuentra al aire libre. Por ello, la actividad exterior sí ha podido mantenerse durante el tiempo en el que han permanecido cerradas buena parte de las instalaciones interiores (los trabajos no han afectado a la sala destinada al entrenamiento y tecnificación de atletas de alto rendimiento).

Las obras, contratadas con la Constructora Peache por más de 1,6 millones de euros, se han prolongado durante ocho meses y han permitido renovar la envolvente térmica del edificio, garantizar la accesibilidad universal en todo el inmueble y modernizar instalaciones como los vestíbulos, baños u oficinas. También se han mejorado la iluminación y los sistemas de control eléctrico.

La rehabilitación permite una mejora de la eficiencia energética del edificio con una disminución considerable del gasto energético, así como una mejora de las condiciones de habitabilidad, confort y accesibilidad de los usuarios del edificio y del público asistente a las competiciones deportivas. Con el nuevo sistema de envolvente térmica se quiere alcanzar una mejora de la eficiencia energética con una reducción del 34% de la demanda de energía primaria del edificio.

La segunda de las obras, la relativa a la piscina ha permitido recuperar una parte de la instalación que llevaba más de cinco años fuera de servicio. La intervención se ha dirigido principalmente a la reparación, modernización y adecuación de las instalaciones a la normativa vigente; ya ha contemplado la reparación del vaso de la piscina, la actualización del sistema de depuración y la mejora del pavimento exterior. Asimismo, el proyecto ha conllevado una remodelación del pavimento de la urbanización del recinto, y una reparación de la zona firme, que se encontraba muy deteriorada.

Además, se han ampliado las zonas verdes y se han añadido rampas para facilitar el acceso. Las reparaciones en el vaso de la piscina incluyen también nuevos revestimientos, escaleras y sistemas de rebosaderos. En la playa de la piscina se han implementado duchas y áreas de seguridad y se ha rehabilitado el césped. Las obras fueron ajdudicadas por 349.859 euros a la empresa Equidesa Group, con un plazo de cuatro meses y quince días.

«Las obras del pabellón y de la piscina ya se han recepcionado. Y en cuanto a la piscina, en este momento estamos manteniendo algunas conversaciones con el Ayuntamiento para su posible cesión. Estamos en el mes de noviembre, con lo cual estoy seguro de que dará tiempo para que puedan abrirse en verano por parte del Ayuntamiento», manifestó el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, quien insistió en que la obra está totalmente terminada, con lo que la instalación de baño podría utilizarse ya en cualquier momento.

Ampliar La directora del Campo de la Juventud y la jefa del Servicio de Cultura, en el reformado pabellón. Lucía Gil Maestro

Pero aunque estas dos actuaciones estén terminadas, el proyecto de modernización del Campo de la Juventud no ha concluido, puesto que aún quedan sin completarse algunas de las intervenciones previstas por la Junta de Castilla y León. Una de ellas es la construcción de un nuevo graderío en la zona exterior, que, aunque ha salido a licitación, no ha podido llevarse a cabo puesto que la convocatoria ha quedado desierta en dos ocasiones. Se trata fundamentalmente de colocar una cubierta para la zona de las gradas del área de atletismo. «Tendremos que volver a licitar, aunque es la segunda vez que queda desierto. En este momento la obra pública en genera tiene problemas por falta de empresas. Muchos de los concursos que sacamos todas las administraciones, no solo la Junta, están quedando desiertos. Pasa incluso en las de rehabilitación de viviendas, porque cada vez es más difícil encontrar empresas dedicadas a la construcción que puedan garantizar que se cumplen los plazos», explica José Antonio Rubio Mielgo.

Otra actuación que queda pendiente es la renovación del tartán de las pista exterior de atletismo, deteriorado por el paso del tiempo. El delegado de la Junta señaló que este proyecto viene recogido en el documento de presupuestos para 2026 con una partida importante puesto que se quiere renovar íntegramente toda la pista.