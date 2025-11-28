Compases y melodías en honor a Santa Cecilia en Baltanás

Luis Antonio Curiel Palencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

Baltanás disfrutó el pasado domingo de un animado programa con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los Músicos. Esta virgen y mártir vivió entre los siglo II y III y destacan las actas de su martirio por su amor y valentía. La festividad de los músicos congregó a centenares de vecinos y miembros de la Banda y Escuela de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega. Los actos programados fueron varios, como la celebración de la eucaristía en honor a Santa Cecilia, un pasacalles, comida de hermandad y un animado concierto a cargo de la baltanasiega Isabel Gil Anuarbe, 'Isabela'.

Las celebraciones de esta fiesta son muy recientes en la capital del Cerrato, concretamente de 2009 gracias a la iniciativa de la Escuela de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega. «Este año hemos celebrado con todos los honores nuestra fiesta de Santa Cecilia, con gran afluencia de público a los diversos actos programados, lo que nos anima a seguir apostando por este tipo de actos que pretenden acercar la cultura musical a todos los cerrateños», destacó Marta Camino Curiel, coordinadora de la Escuela de Música del colectivo juvenil.

La celebración de la eucaristía en la iglesia de San Millán fue amenizada por la Banda de Música Comarcal y el Coro Parroquial, con el que además prepararon varias piezas conjuntas, 'Qué alegría cuando me dijeron', 'Himno de la Alegría', 'Aleluya, Benedicat Vobis' y 'Cantemos al Amor de los Amores'. Por su parte, varios alumnos de piano, los hermanos Telmo y Bertín Rodríguez Casado, interpretaron varias obras en el órgano barroco del templo parroquial. Por su parte, los miembros del colectivo juvenil colaboraron en la preparación de la liturgia eucarística que estuvo presidida por el párroco de la localidad, Antonio Domínguez, que agradeció el gesto de la Banda de Música Comarcal para celebrar la fiesta de su Patrona y les animó a seguir promoviendo este tipo de iniciativas culturales, «que nos hacen disfrutar de la belleza de la música y acercarnos más a Dios».

Acto seguido, los asistentes a la celebración disfrutaron de un animado pasacalles. Los actos continuaron con una comida de hermandad y un extraordinario concierto a cargo de la cantante baltanasiega Isabel Gil Anuarbe, 'Isabela', que hizo las delicias del numeroso público congregado en el Cine-Cooperativa 'San Millán'. El acto sirvió como broche de oro para clausurar los actos en honor al Patrono de la Cooperativa del Campo de Baltanás 'San Millán' que se han prolongado durante todo el mes de noviembre.

El mejor alumno del año

Con motivo de la festivIdad de Santa Cecilia, la Escuela de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega dio a conocer el nombre del mejor alumno del año, en una iniciativa que comenzó el curso 2016-2017. Este año el elegido es el joven trompetista Jesús Curiel Camino, un ejemplo de perseverancia en el estudio, esfuerzo y compromiso, siendo un referente para otros chavales de su edad. «Consideramos que Jesús es un ejemplo de constancia, de trabajo bien hecho, de ilusión. Por eso queremos mostrarle nuestro respeto y agradecimiento con el título de mejor alumno del año. Ha sido una sorpresa que no se esperaba y lo ha vivido con especial emoción», señalaron desde la Escuela de Música Comarcal. Por este motivo, recibió una placa conmemorativa realizada por el ceramista Daniel Calvo con el logotipo de la Escuela de Música Comarcal diseñado por Mario Fernández, además del 'Cancionero Festivo del Cerrato Palentino'. «Ha sido una sorpresa y estoy muy agradecido por el detalle. Saben que siempre me tienen a su disposición, pues soy de los que piensa que con ilusión y trabajo las cosas salen mejor », comentó emocionado el homenajeado.

De este modo, Jesús Curiel se suma a la lista que comenzó Matías García Inés y que ha contado con el reconocimiento a otros alumnos como Abilio Muñoz Pérez, Marta Camino Curiel, Victorino Torres Berceruelo, Leandro Atencia Acitores, Jimena Esteban Espina, Anastasio Calleja Cabezudo, Mihaela Birsán, Claudia Lobato Doce y María Camino Curiel. Además, la Escuela cuenta con el apadrinamiento de Elvira Martín Cabezudo, Joaquín García Díez -Quino- y María José Valdés Nieto.

El proyecto de la Banda y Escuela de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega cuenta con más de sesenta alumnos, con edades comprendidas entre los tres y los setenta y cinco años. En la actualidad, los alumnos que forman parte de la Escuela de Música provienen de Antigüedad, Baltanás, Cevico Navero, Magaz de Pisuerga, Palencia, Torquemada y Villaviudas. Este proyecto, nacido en 2004, supone una importante alternativa de ocio y tiempo libre para los vecinos del Cerrato y amantes de la música.

