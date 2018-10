Comienzan las obras en los 62 kilómetros más castigados de la A-67

«Prefiero ir por la carretera nacional porque me parece mucho más seguro»

. El pésimo estado del firme de la autovía ha obligado a algunos conductores a modificar su itinerario habitual para evitar los baches. Uno de los camioneros que ha cambiado la A-67 por la

N-611 en su ruta es Óscar Gutiérrez, que, pese a conducir un camión de reparto de combustible, piensa que es mucho más seguro transportar mercancía peligrosa por una Nacional bien asfaltada que por una autovía llena de socavones. «Tardo un poco más, pero prefiero ir por la Nacional porque me parece más seguro. A los que transportamos mercancías peligrosas nos mandan ir siempre por autovías o carreteras alejadas de los pueblos, pero yo me dedico al reparto y creo que es mucho más seguro ir por una carretera de doble sentido bien asfaltada que por una de dos carriles esquivando baches», sentencia este camionero.

La única forma de conducir por la autovía es haciendo un eslalon para tratar de esquivar los numerosos obstáculos que pueblan el firme y esos zigzag que hay que trazar para evitar sobresaltos son extremadamente peligrosos para la conducción. «Cuando iba por la autovía, no me quedaba otra que meterme en el otro carril o salirme al arcén porque va el camión todo el rato vibrando y eso no es bueno ni para el camión ni para la mercancía», incide Óscar Gutiérrez, que cree que las obras de mejora de la A-67 se deberían haber iniciado mucho antes. «Nos hacen sacarnos un carné especial, pero no solo tenemos que estar preparados los conductores. La carretera también tiene que estar en condiciones para evitar problemas», explica Óscar, que espera que las obras solucionen los problemas.