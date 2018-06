El comercio de Palencia pone sus esperanzas en las rebajas tras una campaña de escasas ventas Calle Mayor de Palencia. / Marta Moras Las asociaciones de comerciantes ponen énfasis en los descuentos para dar salida al stock PILAR ROJO Palencia Lunes, 18 junio 2018, 08:22

No es la agricultura el único sector que depende directamente de la climatología para garantizarse una buena campaña. Y este año, el frío y las incesantes lluvias, que sí que han venido bien al campo, no han sido buenas para otros negocios que funcionan al aire libre, como las terrazas o los bares de verano, y tampoco para el pequeño comercio en sus modalidades de textil y calzado.

Las asociaciones de comerciantes coinciden en que apenas existen precedentes sobre una climatología tan adversa y mantenida durante tantos días en una primavera. Las bajas temperaturas y las lluvias han impedido que los artículos de la temporada primavera-verano hayan tenido salida durante los meses de abril, mayo y junio como en años precedentes, por lo que ahora todas las esperanzas están puestas en las rebajas. Y, como arranque de esta temporada que será especial, la Showpping Night, que está programada para el 29 de junio. Tras algunos años en los que la temperatura no ha acompañado a esta convocatoria lúdica que busca incrementar las ventas, los comerciantes ansían que ese día haga buen tiempo para garantizarse una noche de compras que se traduzca en ingresos. Además, aparte del mal tiempo de este año hay que sumar la situación de inestabilidad política que provoca en los consumidores una situación de miedo al gasto. «El bajón en las ventas de este año se está viviendo de forma especial. Se han juntado muchos factores, la situación política, pero sobre todo la climatología, que ha sido especialmente adversa. Los almacenes en las tiendas de los sectores de textil y de calzado están llenos de género y ahora es el momento de poder darlo salida en unas condiciones que serán óptimas para el consumidor, por lo que invitamos a aprovecharlas», explica la presidenta de Palencia Abierta, María José López.

Esta misma opinión mantiene la responsable de la Federación de Comercio de la CPOE, Nieves Martín, que asegura que difícil plantearse una situación sin precedentes cercanos. «Los meteorólogos se remontan al año 1941 para hablar de una situación similar a la que se ha vivido este año», indica. «Los días perdidos de ventas ya no se pueden recuperar, no tiene sentido lamentarse de algo que no está en nuestras manos. Lo que tenemos que hacer es intentar recuperar las ventas en la medida en que podamos.Pedir para que la primavera llegue cuanto antes e intentar hacer atractivas las ventas a los clientes que desde el invierno no han entrado a las tiendas», puntualiza Nieves Martín, de la Federación del Comercio de la CPOE.

Con esta situación, y con e anuncio de un inminente incremento de las temperaturas y el esperado fin de las lluvias a partir de la semana entrante, los comerciantes se afanan ahora en preparar la Showpping Night el próximo día 29t, una de las campañas que funcionan con más éxito en el comercio palentino. La magia será este año el hilo conductor de una noche en la que las tiendas ofrecerán sus mejores descuentos con música, espectáculos, decoraciones especiales y regalos para los clientes, que un año más inaugurarán las rebajas con novedosos y atractivos espectáculos.

Y, como contra el tiempo no se puede luchar, los comerciantes palentinos se preparan también para su otro gran competidor, que es el comercio por internet. Conscientes de que el consumidor, por falta de tiempo o simplemente porque le resulta más cómodo, prefiere cada vez en mayor medida utilizar el ordenador o la tablet para comprar en vez de desplazarse físicamente, y buscando también un público más amplio e internacional, los comerciantes van a formarse en el e-commerce a través de distintos cursos y master class que se desarrollarán después de verano.