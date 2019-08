El colegio Nuestra Señora de la Piedad y Plaspisa recibirán el Cangrejo de Oro de Herrera De izquierda a derecha, Coral Fernández, concejala de Economía y Hacienda; Miguel Abía, diputado de zona; Francisco Javier Fernández, alcalde de Herrera de Pisuerga e Ignacio Corral, concejal de Urbanismo. / El Norte El festival, que se prolongará hasta el domingo, cuenta con un presupuesto de 7.500 euros invertidos por la Diputación LAURA LINACERO Palencia Jueves, 1 agosto 2019, 19:36

Los galardonados del Cangrejo de Oro en el 48 Festival del Cangrejo en Herrera del Pisuerga se han anunciado hoy en la rueda de prensa convocada por parte del equipo de gobierno de la localidad. El Colegio Nuestra Señora de la Piedad ha obtenido este reconocimiento por los méritos en la impresión en 3D. Asimismo, la innovación tecnológica se premia en la figura de la empresa Plaspisa por el fomento del empleo rural.

Las fiestas de Herrera de Pisuerga comienzan hoy con un plato fuerte para los jóvenes. La Orquesta Panorama y La Resistencia ofrecen un concierto en el Campo de Fútbol que atraerá tanto a herrerenses como a visitantes a disfrutar de la música.

Las fiestas se alargarán un día más respecto a años anteriores, con una duración excepcional de cuatro días. Para la organización de las fiestas, el equipo de gobierno de la localidad cuenta con un presupuesto distribuido por la Diputación de Palencia de 7.500 euros, de los 37.000 euros destinados a los pueblos de interés turístico de la provincia.

El halo innovador inunda el festival de esta edición, y en esta ocasión, los organizadores han apostado por la igualdad de género en la tradicional presentación de las Reinas y Misses del Festival. «Hemos planteado como opción que se incluyeran los varones en esta categoría bajo la denominación de Reyes y Místers», explica el concejal de Urbanismo y Educación, Ignacio Corral.

Sin embargo, esta propuesta no ha obtenido la respuesta esperada por el pueblo de Herrera. «Este año no lo hemos podido hacer porque no se ha animado ningún chico, pero estamos seguros de que los próximos años esta idea tendrá éxito», asegura Ignacio Corral.

La presentación de las Reinas y Misses también ha introducido cambios en el nombramiento. «Ninguna de las chicas que se presentaron querían estar por encima ni por debajo de las demás, por ello, como novedad todas son reinas y se suprime la categoría de damas. Igualmente, las Misses Turismo asumirán también la categoría de subdamas», señala el concejal.

En el resto de la programación priman los espectáculos musicales. La organización de las fiestas principalmente está orientado a la juventud, y ellos responden con iniciativas como la elaboración de las carrozas, para hacer más atractivas las fiestas.

El esperado desfile del domingo contará con 18 carrozas para dar colorido al domingo por la mañana. Este año, como novedad, durante el recorrido habrá una pausa en la Plaza Mayor para entregar los premios del Concurso de Cocina Profesional, el concurso de Cocina Amateur y el Concurso de Cangrejos Vivos. «La cocina ha generado mucha expectación y estamos muy interesados en seguir potenciado la gastronomía en la localidad», aclara la concejala de Economía y Hacienda, Coral Fernández.

El alto número de casos de tularemia en la provincia de Palencia pone la mirada en todos los posibles focos de transmisión. El cangrejo de río es un factor a tener en cuenta en las zonas afectadas por plagas de topillos, aunque comerlos no entraña ningún riesgo.«La turalemia más que en el cangrejo en sí, está en el entorno. Si vas a pescar cangrejos en un agua contaminada, el riesgo existe; pero todo el cangrejo que se consume está controlado. Quien tiene que tomar las medidas de seguridad oportunas es el pescador», ha concluido el alcalde de Herrera de Pisuerga, Francisco Javier Fernández.