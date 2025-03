El colegio La Salle Palencia aísla a algunos compañeros de dos hermanos con casos positivos

J. Olano Palencia Domingo, 13 de septiembre 2020, 23:25 Comenta Compartir

El colegio La Salle ha comunicado durante el fin de semana a las familias de los contactos más estrechos de dos hermanos, un niño de segundo y una niña de quinto de Primaria, que han dado resultados positivos tras la confirmación de su padre. Los niños ya no asistieron a clase el viernes al conocer la familia el resultado positivo, y el colegio ha aplicado el protocolo establecido, que para niños de cursos de segundo de Primaria en adelante no fija la cuarentena de la clase al completo sino el confinamiento de los contactos más estrechos de esos niños. Así, el colegio se ha puesto en contacto con las familias de esos compañeros para que este lunes no acudan al colegio.

El colegio ha insistido en que seguramente las medidas ya adoptadas en el centro (mascarilla, higiene de manos, distancia y no interacción) sean suficientes para evitar el contagio. Pero por mayor seguridad, y esperando la respuesta de las autoridades educativa y sanitaria, ha aplicado el principio de precaución, por lo que los contactos estrechos no deberán asistir el lunes al colegio, hasta recibir instrucciones concretas, como la posible recogida de muestras para PCR y la cuarentena de 14 días. El resto de niños de esos dos cursos que no han tenido contacto con los afectados y que no han sido avisados por el colegio asistirán con normalidad.

Por su parte, el colegio Maristas rechazó algunas falsas informaciones que le atribuyen casos positivos y aulas en cuarentena y confirmó este domingo que únicamente las familias de dos alumnos de segundo y tercero de la ESO que deben comenzar este lunes las clases, y que por tanto no han ido al centro aún, han comunicado que no asistirán por ser contactos directos de positivos.