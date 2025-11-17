El club de jubilados San Millán de Baltanás está inmerso en la renovación de la directiva

El Club de Jubilados de San Millán de Baltanás celebró su fiesta grande con varios actos programados, que contaron con la participación de decenas de ... vecinos. La jornada de 'San Millanejo', como se conoce al día siguiente de la fiesta grande, comenzó con la celebración de la eucaristía en honor al patrono. Los jubilados participaron activamente en la liturgia para honrar a San Millán y recordaron de manera especial a todos los socios fallecidos del Club.

La misa fue presidida por Lorenzo Fernández Riaño, vicario parroquial, que animó a todos los jubilados a vivir con ilusión y optimismo este hermoso momento de sus vidas. El coro parroquial Virgen de Revilla, dirigido por Carmina Fombellida, amenizó la celebración. Los socios presentaron varias ofrendas y dieron gracias a Dios por la vida, la fe, la familia y la constitución del Club de Jubilados San Millán, entre otros motivos. A continuación, todos los jubilados se reunieron en la 'La Despensa del Cerrato' para disfrutar de una comida de hermandad.

Uno de los momentos más esperado fue el homenaje a los octogenarios. Gracias a la iniciativa del Club de Jubilados, los socios que cumplen durante el año en curso 80 años reciben una placa de homenaje. En esta ocasión, los socios homenajeados fueron María Teresa Puertas Maté, Benicia Calleja Diago, Rufina Nieto Cepeda, Isidro Terrados Infante, Miguel Rodríguez Cantero y Alfonso Camacho Durán que se mostraron emocionadas por el homenaje y agradecieron al Club este gesto.

Este reconocimiento supone una dosis de vitalidad y esperanza en la vida de los jubilados. La presidenta del Club, Aurora Sanz Diago, agradeció la colaboración y el apoyo de tantas personas que se esfuerzan por mantener viva la labor del colectivo de jubilados desde 1981, especialmente al Ayuntamiento de Baltanás, que asume los gastos de la sede social.

La presidenta animó a los socios a que se conviertan en instrumentos para apuntar a otros jubilados al club, como viene siendo habitual en los últimos meses, lo que permite mantener viva la entidad y renovar el mobiliario para mantener el local en las mejores condiciones. También recordó la próxima celebración de elecciones para renovar la junta directiva, cuyo proceso ha comenzado ya y se prolongará hasta principios de enero. Al acto acudieron la alcaldesa de la localidad, María José de la Fuente y la secretaria del Ayuntamiento, Isabel Aguilera.