El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Socios homenajeados, durante la fiesta.

Ver 46 fotos
Socios homenajeados, durante la fiesta. Luis Antonio Curiel

El club de jubilados San Millán de Baltanás está inmerso en la renovación de la directiva

Los socios que cumplen durante el año en curso 80 años reciben una placa de homenaje

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

El Club de Jubilados de San Millán de Baltanás celebró su fiesta grande con varios actos programados, que contaron con la participación de decenas de ... vecinos. La jornada de 'San Millanejo', como se conoce al día siguiente de la fiesta grande, comenzó con la celebración de la eucaristía en honor al patrono. Los jubilados participaron activamente en la liturgia para honrar a San Millán y recordaron de manera especial a todos los socios fallecidos del Club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  5. 5

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  6. 6 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  9. 9 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  10. 10 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El club de jubilados San Millán de Baltanás está inmerso en la renovación de la directiva