Los clásicos Seat se preparan para su exposición en el Parque del Salón

Los amantes del motor tienen este viernes su última oportunidad para viajar al pasado y descubrir algunos de los modelos más icónicos de Seat en Palencia. La exposición, organizada por Arlanzón Motor, concesionario oficial de Seat y Cupra, cierra sus puertas este 29 de agosto al mediodía tras una semana en la que ha reunido seis vehículos históricos que marcaron una época.

Entre las piezas expuestas, se encuentran auténticas joyas cedidas por la Asociación del Seat 600 y Amigos de los Clásicos de Palencia, como explica su portavoz, José Manuel Herrero Pérez. «En la exposición tenemos dos Seat 600, uno modelo D y otro modelo E. El primero es el famoso 'mirabragas' y el segundo lo más bonito que tiene es el accesorio de la época, que es el remolque, de esos había muy poquitos. También un Seat 800, que es un seiscientos de cuatro puertas, el único que hay por esta zona en circulación. Luego un Seat 127 Racing, que era el deportivo de la época, un Seat 1430, que era el mal llamado ciento veinticuatro especial. Después tenemos la joya de Seat, el 1400 modelo A, el vehículo con el que la marca empezó a fabricar», detalla.

La muestra permite no sólo admirar vehículos que marcaron la historia de la automoción en España, sino también descubrir curiosidades que muchos desconocen. «Estas exposiciones son súper importantes para dar a conocer no sólo la afición por los coches, sino que existen vehículos de esa época con ITV y seguro en vigor que todavía pueden utilizarse a diario sin ningún tipo de problema. Una situación que mucha gente desconoce totalmente», subraya José Manuel Herrero.

El horario para visitar la exposición finaliza al mediodía este viernes en las instalaciones de Arlanzón Motor en Palencia. El motivo del cierre antes de las fiestas, explica el portavoz, es que los vehículos se trasladarán al Parque del Salón, donde se celebrará la vigésimo séptima concentración nacional de Seat 600 y vehículos clásicos organizada por el Club 600 de Palencia. «Nos hace estar al día tanto al club como a la ciudad al poder exhibirnos en un escaparate como son las fiestas de San Antolín. Dentro de la afición de los vehículos clásicos, Palencia está a la orden del día igual que vamos nosotros a otros lugares de la geografía nacional», añade.

El interés por este tipo de coches no deja de crecer. «Es una pasión que tiene tirón porque todos los años se va incrementando algo más. También de gente joven. En este último año hemos sumado otros ocho socios y rondamos ya los 153», apunta José Manuel Herrero, que confirma el buen estado de salud de una afición que sigue sumando adeptos.