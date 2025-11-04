Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

Como es una sidrería en el País Vasco será una claretería en Palencia. La sidra se cambiará por el clarete de la Denominación de Origen ... Cigales, la tortilla de bacalao por las patatas a la importancia, y la txistorra por la morcilla de Palencia. No habrá mesas corridas, pero La Claretería llega a Palencia con ese espíritu de unión, de fiesta, de celebración que marca el ambiente de las sidrerías y por supuesto el que quiere infundir su promotor Enrique Concejo, que también trae en barricas la experiencia profesional que marca su trabajo, el suyo y el de su familia, con trayectoria en Valoria la Buena, casi a mitad camino entre las ciudades de Palencia y de Valladolid.

Su padre, Antonio Concejo, hombre emprendedor e inquieto, decidió recuperar la actividad vitivinícola de la familia y plantó a finales de los ochenta las primeras hectáreas de viñedo. A finales de los noventa, la familia construyó la bodega y los hermanos se lanzaron a elaborar sus primeros vinos. En la bodega Concejo han sido pioneros en elaborar rosados dulces y fermentados en barrica, «hemos sido los primeros en creer en los vinos ecológicos y por supuesto nuestra apuesta por el enoturismo es firme», subraya avanzando la carta de caldos de la ruta Cigales que se podrán degustar en La Claretería.

En Valoria la Buena tienen funcionando la hospedería, una posada real con categoría de hotel de cuatro estrellas, que cuenta con catorce habitaciones, todas diferentes, que ha conformado un proyecto de enoturismo que conocen y alaban infinidad de palentinos, una razón por la que Enrique Concejo se ha decidido a reabrir lo que era el restaurante Chapó, en la calle Obispo Nicolás Castellanos, 11, cerrado en junio de 2024. «Tenemos muchos clientes de Palencia, siempre nos ha gustado mucho Palencia y nos lanzamos con este proyecto, pensado para el día a día, para eventos y celebraciones, y también para que pueda ser como una sucursal de nuestro negocio en Valoria la Buena, donde tantos palentinos han celebrado ya sus bodas», afirma Enrique Concejo en el interior del nuevo negocio, que está rematando para poder abrir a finales de este mes, para celebrar allí las comidas de Navidad, seguro.

Le falta también cubrir algún puesto de la decena de empleos que pretende generar con el nuevo establecimiento, con capacidad para 100 personas. Se congratula también Enrique Concejo del ambiente hostelero que va a otorgar a esta zona de la ciudad, próxima a las estaciones de tren y de autobús, a Correos, a Canónigas, en definitiva al inicio de la Calle Mayor, sabedor también de que a pocos metros funcionan con éxito Los Candiles de Toño y La Mejillonera, entre otros, y donde también pronto abrirá el cuarto negocio del Grupo Villoldo en la capital palentina, de nombre La Clásica.