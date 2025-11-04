El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Enrique Concejo saluda con un clarete a la puerta de su nuevo establecimiento en Palencia. Lucía Gil Maestro

Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

La familia de las bodegas Concejo de Valoria la Buena reabrirá lo que era el restaurante Chapó

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Como es una sidrería en el País Vasco será una claretería en Palencia. La sidra se cambiará por el clarete de la Denominación de Origen ... Cigales, la tortilla de bacalao por las patatas a la importancia, y la txistorra por la morcilla de Palencia. No habrá mesas corridas, pero La Claretería llega a Palencia con ese espíritu de unión, de fiesta, de celebración que marca el ambiente de las sidrerías y por supuesto el que quiere infundir su promotor Enrique Concejo, que también trae en barricas la experiencia profesional que marca su trabajo, el suyo y el de su familia, con trayectoria en Valoria la Buena, casi a mitad camino entre las ciudades de Palencia y de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  3. 3

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  4. 4 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  9. 9 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  10. 10 Mayte Martínez: «Si no hubiera tenido la Seminci, hubiera acudido al partido de baloncesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia