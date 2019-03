Ciudadanos denuncia la «poca transparencia» del alcalde de Palencia Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. / Antonio Quintero El portavoz municipal, Juan Pablo Izquierdo, sigue a la espera de recibir detalle de contratos de publicidad, del de Aquona y aclaraciones sobre la ampliación del Pabellón Municipal R. S. R. Palencia Miércoles, 27 marzo 2019, 14:05

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Pablo Izquierdo, ha denunciado este miércoles «la poca transparencia y lo opaco que es el alcalde, encabezando el equipo de gobierno en el Ayuntamiento». «Como concejales, según el reglamento de organización de funcionamiento de las entidades locales, legalmente tenemos el derecho a tener toda la información para el desarrollo de nuestra función. Hemos solicitado formalmente información sobre tres aspectos en concreto, algunos desde el verano pasado, y a día de hoy no tenemos contestación al respecto», ha subrayado Juan Pablo Izquierdo, que ha detallado cuáles son esos aspectos sobre los que se ha solicitado información.

«Pedimos oficialmente detalle de contratos de publicidad para ver la eficiencia y trabajar en el destino del dinero público. Se nos contestó que no había contratos, entonces pedimos una relación de facturas y finalidad. Por ejemplo, si se nos presenta la Semana Santa, ver qué medios y qué repercusión ha tenido, y no hemos tenido contestación. Por otro lado, hemos pedido el contrato de Aquona, de la empresa de gestión de aguas de la ciudad mediante concesión. Esto, además, fue firmado por el gobierno del PSOE, unas mejoras con coste a cargo de la propia empresa para la ciudad de Palencia por más de 24 millones de euros. Hemos solicitado un informe al Estado de cuáles se han ejecutado y cuáles no, porque tenemos idea de que no se han ejecutado la gran mayoría de ellas, cuando había obligación de haberlas realizado cuando ya van a hacer casi diez años de ese contrato. Y también, viendo irregularidades en la última certificación de la ampliación del Pabellón Municipal de Deportes, hemos pedido una aclaración mayor, y de las tres no ha habido contestación. Lo hemos solicitado y recalcado en diferentes juntas de gobierno, se nos dice en algunas que están trabajando en ello, pero nunca llegamos a tener la información. Pensamos que hay algo que no quiere que conozcamos, o que lo hagamos lo más tarde posible», ha afirmado Juan Pablo Izquierdo, que incide en que esta situación «se ha producido durante todo el mandato».

«El otro día en el Pleno hablé de los gastos de San Antolín, solicitamos por escrito detalle de todos los gastos de las fiestas, y hasta que lo tuve, hubo que presionar mucho directamente al alcalde para obtener la información. Siempre son actitudes de falta de transparencia. Cuando algo se hace bien, no tienes inconveniente en mostrar toda la información. Si se tarda en dar, hay algo que pensar», ha apostillado Juan Pablo Izquierdo, que señala cómo «si se hubiera dado en tiempo y forma, no estaríamos ahora denunciándolo».

Preguntado por si hay decepción en Ciudadanos, que apoyó la investidura de Alfonso Polanco como alcalde tras las elecciones de 2015, Juan Pablo Izquierdo comentó que «estamos aquí hasta el final del mandato y seguimos trabajando, luego ya los palentinos decidirán si seguimos o no y de qué manera». «Habrá que ver el resultado de las próximas elecciones municipales, pero mucha gente se piensa que por haber apoyado en la investidura al alcalde, estamos gobernando con él, y la ley, por sí misma, atribuye al alcalde unas potestades. Nosotros tenemos el control, no la gestión, que la tiene el alcalde y el equipo de gobierno. El apoyo en la investidura fue con unos acuerdos que en parte se han cumplido y en parte no, y eso serán temas a valorar llegado el momento. Ha habido acuerdos de presupuestos que se han realizado a su manera o no se han realizado», ha añadido.

Sobre si será el candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Palencia en los comicios municipales del próximo 26 de mayo, Juan Pablo Izquierdo asegura que «todavía no sé nada». «Va a haber un comité autonómico este viernes y supongo que será para elevar al comité ejecutivo nacional el tema de las candidaturas, luego nos darán traslado a las personas. Imagino que continúe, pero, sinceramente, aún no lo sé», afirma Juan Pablo Izquierdo