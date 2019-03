Ciudadanos asevera que Intervención alertó de que las obras del pabellón de Palencia incumplían la Ley de Contratos Juan Pablo Izquierdo, antes de la rueda de prensa. / El Norte El portavoz del partido naranja, Juan Pablo Izquierdo, acusa al alcalde de ocultar información y de mirar hacia otro lado EL NORTE Palencia Viernes, 29 marzo 2019, 15:03

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Pablo Izquierdo, asegura que en el informe de Intervención de las obras del pabellón se destacan varias irregularidades y tacha al alcalde de ocultar esta información a los palentinos. Izquierdo afirma que el informe recoge que se estaba incumpliendo la nueva Ley de Contratos, además de que no se justifica adecuadamente que los costes reflejados en la certificación se ajustaran a precio de mercado.

«Se han incumplido las normas de tramitación y aprobación de los gastos contenidas en la legislación sobre la contratación de las administraciones públicas. En las bases de ejecución del presupuesto y en la legislación reguladora de las haciendas locales», apunta el portavoz de Ciudadanos, que aún no ha anunciado si se presentará a las elecciones de mayo como cabeza de lista de su partido en Palencia.

El portavoz de la formación naranja se muestra muy preocupado por los hechos, que llegó a calificar como muy graves. «Intervención denunció que no se estaba cumpliendo la legalidad y el alcalde miró hacia otro lado. Desde nuestro punto de vista, es cómplice de esta ilegalidad que Intervención declaró en su informe», sentencia.

Al observar estos términos en los informes recibidos en octubre de 2018, Ciudadanos solicitó al Ayuntamiento más información sobre los detalles del incumplimiento «pero no hemos recibido respuesta desde hace más de un mes», apunta Izquierdo, que no quiso desvelar si su partido presentará denuncia o no estos hechos. «El primer paso que tiene que dar el alcalde es dar respuesta a la solicitud que hemos presentado para aclarar quién y cómo no se ha cumplido la Ley. Hemos pedido más detalles para saber en qué no se ha cumplido la legalidad, qué departamento o qué personas y qué responsabilidades pueden llegar a tener en el caso de que se demuestre ese incumplimiento de la Ley», afirma.