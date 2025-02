«Tenemos a toda la ciudad de Palencia detrás y quiero que se sienta orgullosa»

El Súper Agropal Palencia inicia este sábado (19 horas en el Pabellón Municipal de Deportes) la segunda vuelta de la temporada en Primera FEB ante el Fuenlabrada. El conjunto palentino buscará dar un paso adelante ante uno de los rivales más importantes de la categoría ... y quitarse la espinita de la derrota en tierras madrileñas en la primera vuelta. El parón por la Copa España ha permitido cargar pilas a los de Luis Guil, que afrontan ahora cuatro encuentros vitales antes del último parón del curso por las Ventanas FIBA. Una de las revelaciones del curso en el conjunto morado está siendo Pablo Hernández. Procedente del Leyma Coruña, donde logró el ascenso el pasado curso, el ala-pívot gallego busca esta temporada repetir éxito en Palencia. El jugador santiagués de 27 años ha pasado a ser fundamental dentro de la segunda unidad del equipo morado, aportando minutos de calidad desde el banquillo y dando un paso al frente desde la lesión de Mathieu Kamba.

–¿Cómo ha ido su adaptación a Palencia y al club en estos primeros meses en la ciudad?

–Ha sido una adaptación bastante rápida. Me encuentro muy a gusto en la ciudad y en el equipo. Me ha sorprendido gratamente la comodidad de la ciudad y la tranquilidad con la que se vive aquí. El cariño de la gente también en el día a día, fuera del Pabellón. Y por supuesto la acogida de la afición, que aunque había jugado aquí como rival y había escuchado cosas de la afición, no es lo mismo vivirlo desde este lado. Es fantástico el apoyo y la energía que nos transmiten.

–¿Qué motivos le llevaron a apostar por el proyecto del Súper Agropal Palencia?

–Viniendo de un proyecto como el de Coruña el año pasado, que el objetivo también era ascender, lo que buscaba era un poco eso, un proyecto ambicioso y con ganas de subir. En el caso del Palencia, de volver a donde se merece, que es la ACB. También trabajar con Luis Gil y con un 'staff' de este nivel, además de formar parte de un club que viene haciendo las cosas bien los últimos años, que demuestra dónde quieren estar y dónde ya ha estado, que sabe que puede estar ahí otra vez. Eso fue un poco lo que me impulsó a venir aquí.

–Luis Guil apostó firmemente por su llegada. ¿Cómo es su relación y trabajar con él?

–Bien, yo tengo muy buena relación con él personalmente, y después en la pista, es un entrenador que nos aprieta y que nos exige, pero como jugador yo agradezco eso. A mí me gusta un entrenador que saque de ti cosas que no sabes que tienes ahí y yo creo que Luis hace muy buen trabajo en ese aspecto. Nos aprieta, pero luego tiene una relación cordial con nosotros. Es una persona muy positiva y luego, a la hora de trabajar, obviamente te exige, pero creo que es una de las claves para que saque de nosotros todo lo que tenemos como jugadores y que demos el máximo en todos los entrenamientos y partidos.

–¿Cómo ha vivido el proceso de generar esa química de equipo con tantos jugadores nuevos dentro del vestuario?

–Poco a poco nos hemos ido conociendo, hemos ido descubriendo cosas nuestras tanto dentro como fuera de la pista. Tenemos un vestuario de una gran calidad humana, creo que eso es muy importante. Nos llevamos muy bien, incluso en nuestro tiempo libre muchas veces quedamos juntos a tomar algo, a dar un paseo, a hablar de cosas extradeportivas, que también al final es muy importante para poder crear esa química y ese vínculo.

–Había visitado el Pabellón de Palencia como visitante. ¿Cómo se siente ese calor de la afición como local?

–La verdad es que impacta. Los primeros partidos a mí me costó asimilar un poco la cantidad de gente y cómo aprieta y el festival que se monta aquí. Es un lujo que, muchas veces digo, me gustaría disfrutarlo hasta desde la grada. Pudiendo ver un partido desde fuera, me gustaría poder vivirlo de esa manera, porque desde dentro sabes que están ahí, pero desde donde estás jugando, la ves desde otra perspectiva. Ellos son un factor clave para nosotros, incluso jugando fuera se desplazan para apoyarnos, como en Torrelavega. Estoy seguro de que van a seguir siendo fundamentales en lo que queda de temporada.

–El Súper Agropal representa a toda la ciudad. ¿Cómo ha asimilado ese factor?

–No es lo normal, tú luchas por un equipo y parece que el rato que tienes la camiseta es cuando lo defiendes. La verdad es que es una responsabilidad, pero es muy agradable ver que la ciudad está tan volcada con el equipo y al final el equipo o el club es una extensión de la ciudad. Esta camiseta significa tener a toda una ciudad detrás que apoya, que anima, que comparte unos mismos valores, y creo que es una responsabilidad muy bonita de llevar el representarla lo mejor que podamos allá donde vayamos. Y ya no solo en la pista, sino fuera de ella, a nuestro día a día. Saber que tenemos una ciudad que nos mira, que nos apoya y que, yo personalmente, quiero que se sienta orgullosa de mí, de lo que hago por representarla.

–Viene de lograr el pasado curso el ascenso en Coruña. ¿Ve similitudes entre ese equipo y el actual Súper Agropal Palencia?

–Sí, veo muchas similitudes. A nivel de club veo que se hacen las cosas bien en muchos aspectos, marcando los objetivos que queremos y dando pasitos para conseguirlo. Y a nivel de equipo también, veo un equipo completo, tenemos doce jugadores, igual que teníamos el año pasado en Coruña, que pueden jugar minutos en cualquier equipo de la Liga. Tenemos un 'staff' que ya ha entrenado en ACB y, obviamente, en el primer nivel con la selección española. Y tenemos una ciudad que nos apoya y que nos impulsa para lograr llegar al objetivo.

–Comienzan la segunda vuelta frente al Fuenlabrada. ¿Cómo afrontan este partido?

–Todos los partidos en esta liga son importantes. Cada año en esta competición hay mejores equipos, mayores presupuestos y es más competitiva. El siguiente rival es el Fuenlabrada, que es una espina que tenemos de la primera vuelta. Hemos progresado desde ese partido, cada semana de trabajo jugamos mejor y ese enfoque es el que tenemos que darle. El partido será una buena prueba para nosotros para ver en qué punto estamos.

–¿Qué le falta al equipo para conseguir ganar a los equipos de arriba en la segunda vuelta?

–Nos ha faltado solidez en ciertos momentos de los partidos. Ante el Fuenlabrada fueron unas 18 pérdidas y 7 tapones, más o menos. Muchos errores que en otros partidos no cometemos. Debemos mantenernos más sólidos, subir el nivel físico y jugar con la misma confianza y ritmo con el que jugamos ante el resto de equipos.

–En lo deportivo, viene contando con más minutos. ¿Cómo se ha adaptado a su rol dentro del equipo?

–Trabajo todo lo duro que puedo a diario para estar preparado para el fin de semana. Estoy contento con lo que estoy pudiendo aportar al equipo, unos días más y otros menos. Al final, lo más importante es conseguir la victoria, me da igual si tengo que anotar puntos, defender o rebotear. Lo que quiero es aportar, sentir que traigo algo al equipo que otros no pueden y esa es mi satisfacción, estar a mi mejor nivel para cuando Luis necesite de mí, poder responder.

–¿Qué objetivos se marcan para esta segunda mitad de curso?

–Los objetivos son los mismos que al inicio de la temporada. Conseguir ser nuestra mejor versión, seguir mejorando como equipo y ganar el máximo número de partidos para conseguir ese objetivo del ascenso. Sabemos que el ascenso directo ahora mismo está a unas victorias de diferencia, pero con el nivel de esta liga nada es imposible. Si no llegamos, conseguir ese factor cancha para el 'play-off', que será determinante.