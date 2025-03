Cierre temporal de la tienda Malasaña

Es un hasta luego, no un hasta siempre. Se trata de un cierre temporal, no definitivo, porque aunque Susana Navarro ha bajado la verja de ... su tienda de ropa Malasaña, ubicada en el número 2 de la calle San Bernardo, tiene echado el ojo ya a otros dos locales para volver a ofrecer allí a los palentinos sus prendas y complementos.

«Voy a seguir funcionando 'on line' en malasanashop.com, pero mi idea es contar con un sitio físico para abrir un día a la semana y una vez al mes en una jornada de puertas abiertas todo el día. Un día a la semana hacer un 'showroom', una exposición en un espacio donde el vendedor expone sus novedades, y una vez al mes hacer un evento en condiciones», comenta Susana Navarro, una burgalesa que tuvo tienda física allí y que en 2020, en plena pandemia, abrió su tienda Malasaña en la calle San Bernardo, en pleno centro de Palencia.

«Yo llevo ocho años ya con la tienda 'on line'. Cerré la tienda física que tenía en Burgos porque mi pareja estaba en Valladolid y quería buscar como un punto intermedio. Vine a Palencia a echar un vistazo, me encontré con unos amigos que se habían venido aquí y me convencí del sitio, así que solicité el traslado en Telefónica, donde trabajaba y abrí la tienda en navidades del año 2020, a los seis meses dejé Telefónica», comenta Susana Navarro, que cerró el pasado 26 de febrero su tienda de la calle San Bernardo para ir haciendo la mudanza y dos días después hizo un pequeño brindis en el local de 18:30 a 21:00 horas con un carácter solidario, ya que el dinero de las prendas de ropa y los complementos que vendió en esas horas lo destinará a la asociación de bienestar animal Chiguitos Felinos de Palencia, con la que colabora.

La ropa y complementos de Malasaña siguen a la venta 'on line', según indica su responsable, Susana Navarro

El día del cierre del local de San Bernardo, los escaparates de Malasaña llamaban la atención de los viandantes, ya que estaban completamente empapelados con mensajes en los que Susana recuerda que la tienda Malasaña no desaparece. «Volveremos a pie de calle muy pronto. ¡No nos olvides!», podía leerse en ellos.

Susana Navarro está inmersa ahora en las búsqueda de esos dos locales en los que llevar a cabo su idea de ofrecer en uno de ellos un 'showroom' semanal y una jornada de puertas abiertas una vez al mes, y en el otro abrir dos meses al año en Navidad y en verano, épocas en las que el negocio tiene mucha demanda. «Cierro ahora, pero espero que para junio o julio Malasaña esté abierta de nuevo, ya tengo más o menos los locales mirados en la zona centro», concluye.