La ciencia se moldea con las manos en el campus de Palencia La Yutera celebra la Semana de la Ciencia con varias actividades, entre ellas un taller de cerámica experimental que conecta creatividad, historia y educación

El profesor José Luis González, a la izquierda, guía a los alumnos el trabajo en barro.

Adrián García González Palencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:41

El barro también puede ser una herramienta científica. Así lo demostraron el pasado miércoles los participantes del 'Taller de Antropología Experimental. Técnicas cerámicas', una de las actividades incluidas en la Semana de la Ciencia que organiza la Universidad de Valladolid (UVa) y que se ha desarrollando en el campus de La Yutera. La propuesta, dirigida al público general y a distintos grupos de estudiantes, invitó a explorar el valor cultural y simbólico de la cerámica desde una perspectiva antropológica.

La iniciativa forma parte del programa de divulgación diseñado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UVA, que este año reúne 63 actividades en los campus de Palencia, Valladolid, Segovia y Soria, con la participación de 220 investigadores. En la capital palentina, las propuestas han girado en torno a ámbitos como la agroalimentación, la antropología o las ciencias del suelo, con el propósito de acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentar la curiosidad desde edades tempranas.

El taller, desarrollado en el Laboratorio de Biología y Geología del campus palentino, estuvo coordinado por José Luis González, profesor asociado en el Grado de Antropología Social y Cultural. Según explicó, los talleres cumplen su cuarto año dentro de la Semana de la Ciencia, aunque en esta edición han querido ir un paso más allá. «Hemos decidido que fuera más participativo, que los asistentes pudieran ponerse manos a la obra. Nos parecía interesante trabajar con el barro y tratarlo en toda su dimensión: como artefacto utilitario, simbólico y también identitario», hizo hincapié.

Los participantes, entre los que se encontraban estudiantes del Grado en Educación, alumnos de Secundaria y miembros de la Universidad de la Experiencia, elaboraron pequeñas piezas mientras conocían las técnicas tradicionales empleadas por diferentes culturas del mundo.

«El barro está presente en prácticamente todos los pueblos y civilizaciones, y cada uno le ha dado un significado distinto. A través de la cerámica podemos entender mucho sobre el contexto, la forma de vida y la identidad de las comunidades», añadió José Luis González.

Ampliar Creaciones elaboradas en el taller de la Semana de la Ciencia. Adolfo Fernández

El profesor asociado destacó también el valor pedagógico de este tipo de experiencias, especialmente para el alumnado universitario. «Tienen mucho interés porque pueden servirles como recurso educativo. No se trata solo de crear una pieza, sino de aprender cómo la historia y la cultura pueden explicarse de una forma práctica. En educación es muy útil poder trasladar esto al aula», apuntó.

La jornada, abierta al público general, combinó una primera parte expositiva, centrada en ejemplos de distintas tradiciones cerámicas, con una segunda fase práctica en la que los grupos trabajaron con las manos para modelar sus propios objetos. Aunque la cita estuvo marcada por un público mayoritariamente académico debido a su horario matinal, también se acercaron algunos visitantes interesados en participar en la experiencia.

Para José Luis González, el valor de la Semana de la Ciencia radica precisamente en esa conexión entre universidad y sociedad. «Supone dar a conocer el Grado de Antropología y mostrar que la universidad también innova. No se trata solo de explicar teoría, sino de ofrecer experiencias de aprendizaje reales. Que los participantes experimenten y descubran por sí mismos es lo que hace que la ciencia cobre sentido», afirmó.

El campus de La Yutera continuó con su programación, que incluyó talleres sobre la salud del suelo, la valoración de subproductos agroalimentarios, la química de los alimentos o la biodiversidad del subsuelo. La Semana de la Ciencia se ha celebrado con el propósito de seguir demostrando que la investigación y la creatividad pueden encontrarse también en algo tan cotidiano como un trozo de barro.

