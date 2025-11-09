Los ciclos de la rama sanitaria y los de Informática registran la mayor demanda en Palencia

Los estudios con mayor demanda en Palencia continúan siendo los relacionados con la rama Sanitaria e Informática. Destacan Cuidados Auxiliares de Enfermería, Higiene Bucodental, ... Laboratorio Clínico y Biomédico, Radioterapia y Dosimetría, Desarrollo de Aplicaciones Web, y Sistemas Microinformáticos y Redes. También muestran una buena acogida los ciclos de Administración y Gestión, como son Gestión Administrativa o Administración y Finanzas.

El delegado territorial, José Antonio Rubio Mielgo, destacó también el jueves en su visita la importancia de la Formación Profesional Dualizada, recordando que, tras la actualización de la normativa implantada en el curso anterior, todo el alumnado (tanto de primero como de segundo curso) tiene la posibilidad de realizar parte de su formación a través de prácticas en empresas que ofrecen un acuerdo de colaboración con los centros educativos. Esta medida refuerza la conexión entre el ámbito académico y el profesional, favoreciendo una formación más completa y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral.

Con una inserción laboral media en torno al 80%, la demanda de titulados por parte de las empresas supera incluso la oferta disponible, sobre todo en profesiones concretas como electricidad, conductores o soldadores. La vinculación de los centros educativos con las empresas se refuerza a través de una bolsa de empleo informatizada, que funciona desde hace cuatro años y canaliza directamente las ofertas laborales hacia los centros educativos. Las empresas ponen sus necesidades en el puesto de trabajo y esa oferta va a todos los centros.