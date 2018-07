El concierto de Atenea Carter llega a Palencia La cantante de soul y funk, Atenea Carter / . El Norte. La programación infantil empezará a las 20:00 en el patio de la Diputación y la de adultos a las 21:00 EL NORTE Palencia Lunes, 30 julio 2018, 18:07

El jueves, día 2 de agosto, arranca la programación infantil de las Puestas de Sol del patio del Palacio Provincial. Tres citas totalmente gratuitas para niños, para padres y para acompañantes que se desarrollarán bajo el título 'Titiripatio' porque están dedicadas de forma exclusiva a los títeres. Tendrán lugar a las 20,00 horas en el Patio de la Diputación, los días 2,9 y 16 de agosto.

El jueves se presentará 'Historias Andariegas'. Se trata de un precioso espectáculo de títeres con animación infantil, cuentos, juegos y espectáculo juglaresco, puesto en escena por Artistas de La Casa de Títeres de Paredes de Nava.

Por su parte, la programación del ciclo Puestas de Sol para adultos, traerá hoy a las 21:00 horas al Patio del Palacio Provincial 'Soul', actuación a cargo de Atenea Carter y su banda The Mighty. Una banda formada por ex-miembros de The Pepper Pots que preparan las líneas maestras de lo que será su nueva y excitante aventura: Un proyecto de soul y funk donde la potentísima voz de Atenea Carter se fusionará con la sonoridad Old School de The Mighty Might.

Además esta semana la programación de «Espiga, cosecha cultural 2018» mantiene su calendario estival con una buena dosis de actuaciones en la provincia, un amplio programa que cuenta con opciones para todos los gustos y públicos, y que bien merece una parada en cualquiera de los múltiples escenarios que ofrece la provincia de Palencia.