El ciclista herido en la avenida de Castilla se empotró contra un camión

El ciclista de 46 años que en la mañana del martes colisionó por alcance contra un camión ligero en la avenida de Castilla pudo, al parecer, sufrir un despiste, ya que el vehículo contra el que se empotró se detuvo en el carril de circulación porque otro salía de un estacionamiento en batería y la víctima, que circulaba detrás en su bicicleta, lo detectó demasiado tarde, segú se informa desde la Policía Local de Palencia.

El accidente ocurrió sobre las 10:00 horas a la altura del número 79 de la avenida Castilla, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se alertaba de la colisión y se solicitaba asistencia para el ciclista, que estaba consciente y refería dolor de espalda.

El 112 dio aviso a la Policía Local de Palencia, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil para atender al herido, que sufrió varias facturas y fue trasladado al Hospital Río Carrión de Palencia.

El conductor del camión fue sometido a la prueba de alcoholemia, registrando un resultado de 0,0 mg/l. en aire expirado. Por su parte, el ciclista no se encontraba en condiciones de realizar la prueba, pero no presentaba ningún indicio de estar bajo la influencia de bebida alcohólicas.