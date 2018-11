Choca con un ciclista en una rotonda de Palencia, le deja en el suelo y se da a la fuga Rotonda de San Lázaro. / Antonio Quintero El ciclista, de 42 años, fue atropellado ayer en la rotonda de San Lázaro y su mujer ha realizado un llamamiento en las redes sociales para dar con el vehículo que arrolló a su marido MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:57

Una llamada al servicio de emergencias 112 alertó de un accidente a las 20:25 horas. Un ciclista fue arrollado por un turismo en la rotonda de San Lázaro de Palencia y el conductor del vehículo -un Audi de color oscuro según testigos presenciales- se dio a la fuga, dejando al ciclista malherido en el suelo. Por suerte, unos vecinos presenciaron el suceso y dieron aviso al 112. La sala del servicio de emergencias alertó del suceso a la Policía Local y al Sacyl y una UVI móvil trasladó al herido al Hospital Río Carrión.

La mujer del herido ha realizado un llamamiento en redes sociales para dar con el conductor del vehículo. «El coche no paró. Se marchó. Los testigos dicen que era un Audi A4 oscuro, matrícula de Bilbao pero no recogieron número y las letras que dieron a la policía no parecen coincidir con nada. Se agradece si alguien sabe más o ve un coche que cumpla esas características. Es posible que hasta esté abollado. Gracias», afirma la mujer en su mensaje.

El ciclista herido ya ha sido dado de alta con seguimiento médico y se encuentra recuperándose de los politraumatismos que sufrió tras el accidente, que le llevaron a tener un importante golpe en la cabeza que tuvo que ser suturado con varios puntos. «El golpe debió ser tan sonoro que una persona que estaba en una tienda cercana lo oyó y salió a ver qué ocurría y a atender a mi marido, que quedó inconsciente en el suelo», explica la mujer del accidentado.