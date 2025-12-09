El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Participantes en un curso de cocina desarrollado el mes pasado en el Cetece. Lucía Gil Maestro
Palencia

El Cetece ahondará en la investigación en leguminosas y en alimentos sin gluten

La formación, con un total de 700 alumnos entre todas las modalidades, continúa siendo uno de los pilares de la entidad

Adrián García González

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:26

Comenta

El presidente del Cetece, Javier Labarga, ha hecho esta pasada semana, tras la presentación de los convenios que mantiene con la Diputación, balance del ... año para el centro tecnológico, que calificó como «muy positivo». El Cetece ha logrado participar por primera vez en un proyecto europeo «de envergadura importante», que arrancará a finales de año, además de poner en marcha un proyecto en Cervera. En materia de asesoramiento a empresas, el nivel de actividad se mantiene estable, mientras que la investigación en alimentación y las líneas relacionadas con panadería y pastelería atraviesan «un cambio generacional» que el centro está acompañando «todo lo posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  6. 6

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  9. 9

    La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Cetece ahondará en la investigación en leguminosas y en alimentos sin gluten

El Cetece ahondará en la investigación en leguminosas y en alimentos sin gluten