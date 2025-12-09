El Cetece ahondará en la investigación en leguminosas y en alimentos sin gluten

El presidente del Cetece, Javier Labarga, ha hecho esta pasada semana, tras la presentación de los convenios que mantiene con la Diputación, balance del ... año para el centro tecnológico, que calificó como «muy positivo». El Cetece ha logrado participar por primera vez en un proyecto europeo «de envergadura importante», que arrancará a finales de año, además de poner en marcha un proyecto en Cervera. En materia de asesoramiento a empresas, el nivel de actividad se mantiene estable, mientras que la investigación en alimentación y las líneas relacionadas con panadería y pastelería atraviesan «un cambio generacional» que el centro está acompañando «todo lo posible».

La formación continúa siendo otro de los pilares de la entidad. El Cetece mantiene su oferta de FP reglada en panadería, pastelería e industrias alimentarias y, aunque la formación ocupacional ha descendido respecto a años anteriores, la formación a medida para empresas sigue creciendo, con un total de unos 700 alumnos formados este año entre todas las modalidades.

Labarga destacó también la buena acogida de los cursos breves de cocina y pastelería, orientados a acercar la actividad del centro a la sociedad palentina. «La moda de la formación gastronómica está teniendo un crecimiento muy importante. Nuestro objetivo es que la sociedad palentina conozca realmente lo que hacemos en el Cetece», explicó.

Una de las iniciativas con mayor demanda es el campamento Mini-Chef, pensado para niños durante las vacaciones de Navidad –ya con todas las plazas completas– y que el centro pretende replicar también en verano. La idea, según Labarga, es «iniciar a los pequeños en una alimentación saludable, enseñarles a comer y fomentar la cultura gastronómica desde edades tempranas».

Con la vista puesta en 2026, el Cetece quiere reforzar su posición en proyectos europeos y continuar colaborando con la Junta de Castilla y León en iniciativas territoriales como las desarrolladas en Tierra de Campos, donde este año ya se han ejecutado cinco proyectos. Entre las líneas estratégicas, se encuentran la investigación en leguminosas como fuente proteica, los alimentos sin gluten y el desarrollo de productos funcionales.