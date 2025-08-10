Cervatos de la Cueza homenajea a sus mayores, «el alma del pueblo»

El Norte Palencia Domingo, 10 de agosto 2025, 19:30 Comenta Compartir

Cervatos de la Cueza vivió este domingo, una de las jornadas más emotivas y significativas de su calendario festivo, el homenaje a los mayores del municipio. Dentro del programa oficial de fiestas, que dará comienzo el jueves, esta cita volvió a consolidarse como un momento de encuentro intergeneracional en el que la comunidad reconoció públicamente la entrega, el esfuerzo y la trayectoria vital de quienes han sostenido, durante décadas, el pulso y la identidad de este pueblo terracampino.

La jornada comenzó a las 11:00 horas con un pasacalle protagonizado por dulzaineros, que recorrieron las calles llevando música tradicional y un ambiente festivo que, en palabras de la alcaldesa, Inmaculada Malanda, «sirvió para anunciar y contagiar el espíritu de la celebración a todos los vecinos». Fue el preludio de la misa, que se ofició a las 13:00 horas en honor a los mayores y contó con la participación del coro parroquial de Cervatos de la Cueza. Durante la eucaristía se leyó un saludo especial dirigido a ellos y se dedicó un recuerdo a los vecinos fallecidos. «Es imposible hablar de nuestros mayores sin recordar con cariño a quienes ya no están físicamente entre nosotros, pero cuya presencia permanece viva en cada calle, cada historia y cada gesto cotidiano», subrayó la regidora durante la ceremonia.

El momento central del día llegó a las 14:30 horas, con la tradicional comida-homenaje en el Hostal Camino Real de Calzadilla de la Cueza, que reunió a unos 90 comensales. Durante el almuerzo, se rindió un reconocimiento especial a los matrimonios que este año cumplieron o cumplirán sus bodas de oro.

La reacción de los homenajeados fue, como señaló la alcaldesa, «profundamente emotiva y entrañable». Para muchos de ellos, este acto representó mucho más que un simple reconocimiento festivo, fue un gesto de afecto, respeto y pertenencia que les tocó el corazón. Y es que, más allá de la música, la comida y los aplausos, el valor de este homenaje residió en la transmisión de valores y memoria a las generaciones más jóvenes, recordándoles la importancia de sus raíces.

La tarde se dedicó al ocio y la convivencia, con el campeonato de cartas y parchís que organizó la Asociación de Jubilados en la Escuela a partir de las 17:30 horas. Esta actividad, además de fomentar el entretenimiento, reforzó los lazos entre vecinos y prolongó el ambiente festivo hasta el final de la jornada.

Inmaculada Malanda quiso transmitir un mensaje directo a los protagonistas de la jornada. «Sois el alma del pueblo. Vuestro esfuerzo, vuestra constancia y vuestra capacidad de mantener firmes los pilares de esta comunidad son la base sobre la que hoy seguimos construyendo futuro. Gracias a vuestra entrega, sacrificios y amor por esta tierra, Cervatos sigue vivo, fuerte y con identidad propia. Nos habéis enseñado el valor del trabajo bien hecho, de la palabra dada, del cuidado por el otro. Habéis criado familias, labrado campos, sostenido oficios, cuidado calles y plazas… habéis sido y seguís siendo ejemplo de dignidad, de memoria y de esperanza. Este homenaje es una pequeña muestra de nuestro reconocimiento, para recordaros que no estáis solos, que sois valorados y que vuestra presencia, experiencia y cariño siguen siendo imprescindibles».

Exposición de arte

Durante todo el mes de agosto, la sala de exposiciones Torre de San Miguel de Cervatos de la Cueza se convierte en un punto de encuentro con el arte y la memoria gracias a la exposición de pintura al óleo 'San Roque Glorioso', obra del pintor Paco Ballesteros.

Ballesteros, reconocido por su capacidad para combinar sensibilidad artística y rigor documental, presenta en esta muestra una de sus composiciones más emblemáticas, en la que tradición, espiritualidad e historia se entrelazan en un lenguaje pictórico que invita a la contemplación. En cada obra, Ballesteros ofrece una ventana abierta al pasado y al presente, invitando al espectador a reencontrarse con lugares y símbolos cargados de memoria y belleza.

