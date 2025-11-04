El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los alumnos de los Ceas abarrotaron el Teatro Principal en la inauguración oficial del curso.

Los alumnos de los Ceas abarrotaron el Teatro Principal en la inauguración oficial del curso. Lucía Gil Maestro
Palencia

Los Centros de Acción Social inauguran el curso con 2.707 matriculados

Se han ofertado más de 140 propuestas que abarcan unas 60 disciplinas y un total de 3.500 plazas

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

Los Centros de Acción Social han inaugurado oficialmente el curso con el tradicional acto en el Teatro Principal de Palencia, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés y de las concejalas de Bienestar Social y de Mayores, Charo García y Marimar Rodríguez, respectivamente. Un curso que, formalmente, comenzó el pasado 6 de octubre con un incremento de matrícula respecto al año anterior, al contar con un total de 2.707 personas matriculadas, 65 más que en 2024.

De ese total de 2.707 matriculados, 1.107 pertenecen a la zona Miguel de Unamuno (avenida de Madrid: 229 personas; Centro Social El Carmen: 272; Centro Social Santiago: 277 personas; Centro Social Miguel de Unamuno: 277; Espacio Digital: 54); 806, a la zona de San Juanillo (Centro Social Jesús Paredes: 273 personas; Centro Social El Cristo: 140; Centro Social Ave María: 130; Centro Social Pan y Guindas: 263) y los 794 restantes, a la zona Fernández Nieto (Centro Social de Allende el Río: 145; EFIDES: 40 y José María Fernández Nieto: 640).

En la presente edición se han ofertado más de 140 propuestas que abarcan unas 60 disciplinas y un total de 3.500 plazas con el objetivo de fomentar la socialización, el aprendizaje a lo largo de la vida, combatir la soledad no deseada y mejorar el bienestar físico y mental de los ciudadanos.

El programa, que lo ejecutan 37 profesores asociados a la Universidad Popular a través del convenio que el Ayuntamiento de Palencia tiene suscrito con la entidad, cuenta con novedades como los cursos 'Conocer y reconocer una obra de arte', 'Eutonía: Equilibrio cuerpo y mente' o 'Paseando por la ciudad: patrimonio y naturaleza'. Una edición más, los talleres relacionados con la actividad física son los que cuentan con un mayor número de inscritos y las redes sociales municipales son cada vez más utilizadas para informarse sobre este programa por parte de este sector de la población. Para este curso 2025-2026 se mantienen además la escuela de crianza y las actividades trimestrales y anuales con muy buena aceptación.

En el acto, al que también asistieron varios miembros de la corporación municipal, se pudo disfrutar de la representación del espectáculo 'El arte de danzar'.

