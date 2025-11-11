El centro de artes escénicas de Paredes registra 33.000 entradas en dos años

El Norte Palencia Martes, 11 de noviembre 2025, 22:36 Comenta Compartir

El Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava ha celebrado el segundo aniversario de su inauguración, el 3 de noviembre de 2023, y lo ha hecho con una importante tarta de cumpleaños, con más de 33.000 espectadores que han disfrutado de este equipamiento cultural en los 180 eventos desarrollados en los dos últimos años en este centro, reconvertido sobre la antigua iglesia de San Francisco.

Dos premios arquitectónicos han reconocido el trabajo llevado a cabo bajo el proyecto y dirección de obra de la arquitecta palentina Pilar Diez. Recientemente ha sido entregado el galardón Terra Ibérica que otorga el Colegio de Arquitectos de León y hace unos meses fue concedido el Premio de Construcción Sostenible que organiza la Junta de Castilla y León y el Instituto de la Construcción de Castilla y León. Han sido dos reconocimientos a un proyecto ejecutado por la constructora palentina Valuarte, que se integra en el casco histórico de Paredes de Nava, que ha sabido combinar el patrimonio existente con la nueva arquitectura y que destaca por el empleo de materiales y técnicas tradicionales.

Pero el mayor premio lo han otorgado esas miles de personas que han disfrutado desde sus asientos de música, teatro, cine, conferencias, congresos y encuentros culturales de todo tipo durante estos 24 meses. La buena respuesta del público avala una buena rentabilidad social para esta dotación cultural en el medio rural, según señala el Ayuntamiento de Paredes, que también se hace eco del sentir general de los usuarios, «que es de una gran satisfacción con el resultado de la obra, el encaje del proyecto arquitectónico, así como sus prestaciones, la buena acústica, la comodidad y las facilidades técnicas de esta infraestructura».

Actualmente, se desarrolla en el centro la Muestra Nacional de Teatro Aficionado que organiza el Grupo de Teatro Aldagón y que está logrando un elevado grado de ocupación durante los sábados de noviembre y diciembre.

El ayuntamiento también ha aprobado una ordenanza reguladora de precios y está pendiente de la conexión de las placas solares de autoconsumo para reducir los costes energéticos de la infraestructura.

Son muchos los grupos musicales y teatrales que han tenido la oportunidad de presentar aquí sus novedades bajo la fórmula económica de lo que se obtenga en taquilla. El ayuntamiento pone a disposición la infraestructura sin coste, se logra una buena oferta cultural de manera continuada y se da la oportunidad a los grupos palentinos de actuar en una de los mejores escenarios provinciales.

Más de 33.000 espectadores es el respaldo a la idea municipal que defendía la necesidad en el medio rural de un equipamiento de estas características y alto nivel. El alcalde de Paredes, Luis Calderón Nágera, recuerda el miedo y escepticismo de algunos sobre la capacidad de gestión de un centro así en un pueblo de apenas 2.000 habitantes. «El tiempo y el público palentino han dado la razón al consistorio paredeño con la programación de 180 actos. El CAE Jorge Manrique está siendo uh autentico dinamizador cultural y social en esta zona de Tierra de Campos. Su oferta cultural hace de la localidad un lugar más atractivo para vivir y visitar».

Ha habido eventos de carácter nacional como fueron los Premios Convive de Iberdrola, ls presentación del proyecto de Fábrica de Aceites por parte de Iberecologica, una factoría que ya se encuentra en avanzado estado de ejecución; encuentros literarios y poéticos con la presencia de primeras firmas como Juan Manuel de Prada o el premio Cervantes Antonio Gamoneda. Una de las convocatorias con más repercusión ha sido el reciente diálogo este pasado verano con el pintor Antonio López y una semana de taller con 55 artistas.

Además, un acuerdo con Cines Margareto permite la proyección de películas recientes periódicamente y el Centro también ha pasado ya a formar parte de los Circuitos Escénicos de la Junta de Castilla y León. El Encuentro de Títeres, Trotamundos y Comediantes, la Muestra de Teatro aficionado, la participación en la Muestra Internacional de Cien de Palencia y en el Festival de Jazz palentino solo son algunas de la actividades realizadas. Además, el Ayuntamiento también ha firmado un convenio con la Diputación de forma que el piano de media cola de la institución provincial está en depósito en el centro y donde otras localidades pueden solicitarlo si lo necesitan.