Un centenar de vecinos reclaman pensiones dignas en Palencia en el Día de las Personas Mayores Antonio Herreros se dirige a la Plaza Mayor a viva voz durante la concentración con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. / Antonio Quintero La concentración por separado de los sindicatos y de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones divide las protestas EL NORTE Palencia Lunes, 1 octubre 2018, 22:04

Palencia ha celebrado hoy el Día Internacional de las Personas Mayores y las protestas en defensa de un sistema público de pensiones que garantice unas retribuciones dignas acapararon buena parte de la jornada. La provincia cuenta con más de 39.000 pensionistas y solo un poco más de un centenar de ellos decidió salir a la calle para protestar en alguna de las dos concentraciones que se organizaron en la capital en la mañana del lunes.

Por un lado, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones se concentró en el Monumento a la Mujer, como cada lunes. Por otro, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT organizaron a la misma hora una concentración en la Plaza Mayor. «Somos pocos y mal avenidos», se quejaba uno de los pensionistas congregados en la Plaza Mayor. Pero, divisiones a un lado, ambas concentraciones venían a solicitar lo mismo: dignidad para los pensionistas, una petición que unos realizaron banderas en ristre y que los otros solicitaron huyendo de símbolos, «con más verdades en el pecho que pegatinas», según uno de los concentrados en el Monumento a la Mujer.

Antonio Herreros, miembro del colectivo de pensionistas de CC OO, se subió al escenario de la Plaza Mayor para leer el comunicado conjunto, firmado por su formación y por UGT, pero la ausencia de megafonía hizo que el discurso se condensara y que los cuatro folios del escrito quedasen reducidos a una disertación de unos minutos en la que Herreros reclamó que los pensionistas peleen por sus derechos. «Sentir la presión en la calle de los afectados es lo único que puede hacer cambiar al Gobierno», gritó dejándose la voz Herrero, y es que las dos formaciones sindicales se quejaron de que el Ayuntamiento no les facilitó el micrófono y los altavoces que solicitaron hace dos semanas. «Es la segunda vez que el Ayuntamiento nos hace esto», aseguró Julián Martínez, de UGT.

Sin megafonía, pero con mucho que decir alzó la voz Purificación Macho, de UGT, con unas palabras que luego refrendó el secretario provincial del sindicato. «Nos concentramos porque hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y las necesidades de estos vecinos son muy amplias. Son ciudadanos con derechos, entre ellos al envejecimiento activo. Venimos aquí para que estos vecinos sigan siendo parte de esta sociedad, con inversiones en sanidad, educación y dependencia», aseguró Martínez, quien aprovechó la ocasión para reclamar a la sociedad más apoyo en la defensa por los derechos de los mayores. «Tenemos muchísimos pensionistas en Palencia y también hemos llegado a tener más de 8.000 parados, pero eso no ha hecho que se vieran manifestaciones amplias. Parece que a la gente le falta ese sentimiento», recalcó el secretario general de UGT en Palencia.

El discurso de Comisiones Obreras también estuvo muy ligado a las reivindicaciones generales del colectivo de mayores de la provincia, aunque su secretario general, Luis González, se centró más en las pensiones. «El acuerdo de actualizar las pensiones al IPC no se ha materializado ni cuantificado. Venimos aquí para pedir, no solo que se revaloricen al IPC, sino para pedir al Gobierno que es hora de actuar y no de prometer. Hay que restablecer la hucha de las pensiones y la única forma es generar empleo de calidad, que cotice, y revisando el sistema de impuesto para que realmente paguen más los que más tienen», apuntó González con el mismo discurso que mantenía cuando Rajoy era presidente. «El Gobierno ha cambiado, pero nuestras exigencias siguen siendo las mismas. Nuestra obligación es conseguir mejoras para los ciudadanos y no nos importa quién esté enfrente. El discurso que hemos mantenido delante del PP será el mismo que mantendremos frente al PSOE. Es más, ante el PSOE lo mantendremos con más fuerza si cabe, ya que entendemos que es más susceptible que nos haga caso», explicó González.

Mientras CC OO y UGT lanzaban sus proclamas ante cerca de un centenar de personas en la Plaza Mayor, una decena de jubilados hacia la mismo a escasos 300 metros, en el Monumento a la Mujer Palentina, para dejar en agua de borrajas el lema que dice eso de que 'la unión hace la fuerza'. «Es una vergüenza que Comisiones y UGT hayan convocado a la misma hora que la Coordinadora, que hace esto todos los lunes. Es una pena que estemos aquí cuatro y allí, otros cuatro. Les solicitamos ir todos a una, con la única condición de que no hubiera siglas de nadie, como pasa en Bilbao o Barcelona, pero se negaron porque quieren ser los protagonistas, para salir en la foto. Esperamos que algún día podamos juntarnos todos sin banderas de uno y otro lado, aunque será difícil», señaló Santiago Vallejo, pensionista que secundó la convocatoria de la coordinadora.