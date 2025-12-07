Las cenas y comidas de empresa marcan la agenda con reservas cada vez más anticipadas

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella llegan las tan esperadas comidas y cenas de empresa que, durante todo el ... mes de diciembre, llenan los restaurantes de la ciudad. Las reservas no dejan de llegar, especialmente para asegurar un lugar durante los fines de semana más concurridos.

Como viene siendo habitual, estas celebraciones se anticipan cada vez más. Mientras que hace algunos años se concentraban en los días previos a Nochebuena y Navidad, actualmente muchas empresas optan por adelantar sus eventos más de un mes antes. También es común que algunas citas se pospongan para después de las vacaciones, celebrándose ya en enero.

Otro cambio relevante es la preferencia por las comidas frente a las cenas, que en el pasado eran las mayoritarias. El objetivo sigue siendo el mismo, reunir al equipo fuera del entorno laboral, compartir un tiempo agradable y disfrutar de una buena gastronomía. Por eso, cada vez se formalizan las reservas con mayor anticipación.

«Los días principales los tenemos prácticamente llenos y en los demás van quedando menos huecos. Nosotros estamos trabajando muy bien», explica Alberto Villegas, chef del restaurante San Remo, donde uno de los principales reclamos es su especialidad en arroz, uno de los platos que más piden los clientes.

Encontrar disponibilidad en restaurantes de Palencia se ha vuelto complicado, especialmente para grupos numerosos. Reservar mesas para más de 10 o 15 comensales requiere planificar con varias semanas de antelación, mientras que los grupos más pequeños todavía pueden encontrar huecos, aunque cada vez es más difícil.

Para atender esta demanda, los restaurantes preparan desde hace semanas una selección de menús navideños cerrados que combinan productos tradicionales con ingredientes locales de temporada, entre los que destaca el lechazo, aunque la oferta se ha diversificado con otros platos de carne y pescado.

«Nosotros trabajamos con un producto de mercado y damos la opción tanto de pedir un menú cerrado, para los grupos más grandes, como también a carta y que cada uno coma lo que le apetezca», destaca Villegas, quien confirma que cada año son más las comidas y cenas de empresa que se dan durante estas fechas. En el restaurante San Remo se pueden encontrar las propuestas de los menús desde los 40 hasta los 50 euros además de los precios individuales por plato en carta.

Por su parte, el bar restaurante Kopa cuenta desde el primer fin de semana de diciembre con todo lleno y a partir de ahí ya tienen reservas hasta final de mes. Unas reservas que comenzaron a últimos del mes de julio, en pleno verano y con las temperaturas superando los 35 grados en la capital pelentina.

«Es una barbaridad. La gente cada vez se adelanta más para tener la reserva segura y luego no tener que ir a matacaballo», explica Fran Hurtado, quien cuenta con más comidas de lunes a jueves mientras que el fin de semana contabiliza el mismo número de comensales a mediodía que por la noche atendiendo a una media total de 90 personas durante dos días.

En el Kopa, ubicado en el centro de la capital, se pueden encontrar menús cerrados que varían desde los 28 euros hasta los 40. En todos ellos se puede degustar desde cachopo o merluza hasta entrecot o solomillo. En su caso, los días 5 y 6 de enero también tienen muchos grupos con la reserva ya confirmada.

Reservas en enero

También hay quien traslada las citas a enero, los que menos, cuando la mayoría de las fechas de diciembre ya están reservadas. Esto permite a los restaurantes distribuir mejor la afluencia y superar con mayor facilidad la cuesta de enero, tradicionalmente complicada para la hostelería tras pasar las fiestas.

«Trabajamos muy bien todos los fines de semana, pero es cierto que este año sí que estamos notando que se han adelantado las reservas y en noviembre ya estamos dando comidas y cenas. También hay quien ha decidido dejarlo para después de las fiestas, y ya han reservado para enero, cuando hay menos aglomeración de gente», señala Roberto Terradillos, chef del restaurante Terra.

Esta circunstancia, sostiene Terradillos, recuerda al año en el que abrieron sus puertas también por estas fechas y hubo gente que reservó hasta en el mes de marzo, ya que fue imposible para el establecimiento dar sitio a todas las peticiones para comer y cenar que recibieron en las primeras semanas de andadura.

Ampliar Mesas llenas de comensales en el Castilla Vieja. Lucía Gil Maestro

Los menús que se pueden degustar durante estas Navidades varían desde los 55 hasta los 85 euros, dependiendo el producto que cada uno de ellos incluya. «Hay productos tan tradicionales como el lechazo que en estas fiestas se pone intocable y sube hasta un 25% su precio al que tiene habitualmente», agrega.

Desde hace tiempo, Terra ha decidido aplicar una fianza por comensal para las reservas de más de 6 personas. Algo que se ha producido debido a las cancelaciones que, en muchas ocasiones, han sufrido de grandes comidas o cenas y que ha repercutido directamente en la previsión de producto que se había hecho desde cocina.

«La información de la fianza ya viene incluida en los menús y, por eso, la persona que reserva ya sabe que esa condición está ahí. Seguimos siendo un poquito irresponsables y como ya nos ha pasado de todo, no solo lo mantenemos en Navidad, sino que también durante el resto del año», recalca Terradillos.

Importante aumento

Durante la temporada navideña, las reservas en restaurantes para comidas y cenas de grupos de trabajo o corporativos y de amigos registran un notable incremento del 47%, según datos de TheFork, la plataforma europea de reservas 'on-line' de establecimientos gastronómicos.

En el mes de diciembre, este tipo de reuniones formadas por seis o más comensales representan el 31% del total de reservas en España, lo que supone un aumento del 47% respecto al promedio anual. Según este mismo portal, el mayor pico de demanda se concentra en el fin de semana del 12 al 14 de diciembre, cuando las reservas de grupos alcanzan el 50% del total efectuado para esas fechas.

En cuanto a la composición de los grupos, la mayoría de las reservas corresponde a mesas de 10 personas (72%), seguidas de las que reúnen entre 11 y 15 comensales (20%), y de las formadas por 16 a 20 personas (7%). Estas cifras contrastan con el promedio de solo tres comensales por reserva registrado durante el resto del año en el país.

Navidad fuera de casa

Desde hace unos años, cada vez son más los palentinos que celebran fuera de casa los días clave de la Navidad, como 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, reservando mesas en restaurantes frente a la tradición de preparar estas comidas en casa.

La comodidad, el espacio y la posibilidad de reunir a grupos grandes son razones clave por las que los comensales optan por restaurantes, especialmente familias y amigos que superan las 30 o 40 personas. El 31 de diciembre sigue siendo la noche más solicitada, y hay clientes que reservan año tras año para asegurarse un lugar en el cotillón, manteniendo una tradición que continúa viva en la ciudad.

«En Navidad ya tenemos todo completo y para Año Nuevo nos queda algo, pero ya poco», señala Eduardo Relea, director del Hotel Castilla Vieja, quien confirma una tendencia que va en aumento. Además, los fines de semana del 13-14 y 20-21 también están llenos de reservas para comer y cenar, aunque las primeras comienzan a superar a las segundas.

«También estamos viendo que cada vez son más los grupos que prefieren comer frente a cenar», resume Relea, quien también explica que los menús que ofrecen están diseñados según lo que quiere cada cliente. «Partimos de estándares mínimos, pero siempre adaptándonos a cada uno de ellos», afirma.

Todos estos menús se mueven entre los 40 y los 50 euros. «Lechazo, menestra, solomillo, pescado o platos más innovadores. Todo ello en función de lo que nos pidan y también del tipo de mesa que sea. No es lo mismo una mesa para 10 que una mesa para 100 personas».

Ocupación en Navidad

Todavía es pronto para confirmar la ocupación que registrará Palencia durante las Navidades, aunque hay muchos palentinos que optan por alojarse en un hotel debido a problemas de espacio en los hogares de sus padres o de su familia más cercana. Por eso, se espera que los números sean buenos para los días centrales de las fiestas, 24, 25, 31 y 1.

Para esta primera semana de diciembre, coincidiendo con el puente, se esperan unas muy buenas cifras ya que al fin de semana de tres días hay que sumar también el campeonato de boxeo que se celebra en la ciudad y que atraerá no solo a los participantes sino también a su familia y aficionados que se trasladen hasta Palencia por este motivo.

Aunque el tiempo es siempre determinante en este tipo de puentes y las cancelaciones de última hora pueden jugar una mala pasada, lo cierto es que la meteorología parece que va a ser mejor que en lo que en un principio se predijo y no dejará tantas precipitaciones acumuladas.