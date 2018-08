La celebración de un homenaje a la División Azul desata la polémica en Aguilar Celebración de un acto de Falange en Bilbao en una imagen de archivo. / Borja Agudo La alcaldesa se niega a desaconsejar la asistencia al acto, como le insta al PSOE, y asegura que no está dispuesta «a coaccionar la libertad de expresión de nadie» MARCO ALONSO Palencia Viernes, 24 agosto 2018, 19:36

La localidad palentina de Aguilar Campoo vivirá mañana 25 de agosto un homenaje a la División Azul -unidad de voluntarios españoles que formó parte de la infantería del ejercito Nazi durante la segunda Guerra Mundial-. El acto ha sido convocado por La Falange y ha desatado la polémica en el municipio. Desde el PSOE aguilarense han instado a la alcaldesa, la popular María José Ortega, a que emita un bando para desaconsejar la asistencia al acto, pero la regidora se ha negado a hacerlo. «Vivimos en país libre en el que cada uno puede expresar lo que quiera y no estoy dispuesta a coaccionar la libertad de expresión de nadie. A mí hay cosas que no me gustan, pero las respeto y espero que todo el mundo haga lo mismo», explicó.

Estas convocatorias de La Falange se llevan realizando desde hace varios años en Aguilar y, en esta ocasión, los organizadores aprovecharán para recoger firmas contra Ley de la Memoria Histórica en la Plaza de de España desde las 12:00 horas. La alcaldesa del municipio palentino asegura que las anteriores convocatorias no fueron seguidas por un gran número de personas y cree que este año sucederá lo mismo. «Son cuatro personas, no llegan a cinco, y la respuesta del PSOE solo ha servido para darles publicidad», concluyó la alcaldesa, que solo espera que las paredes de Aguilar no amanezcan llenas de pintadas, como sucedió en años anteriores. «Unos pintaron esvásticas y los otros, mensajes antifascistas. Ojalá no vuelva a suceder esto porque hemos pintado todo antes de Las Edades del Hombre», incide la alcaldesa.

La confrontación de años atrás no solo desembocó en pintadas, tal y como relata Daniel Martín, representante del PCE de Aguilar. «Su misión es difundir el miedo. Ha habido amenazas otros años, incluso a mí mismo. Me llamaron 'puto rojo' cuando iba solo para casa», apunta Martín, que corrobora que la convocatoria no tiene mucho seguimiento. «No suele tener mucha acogida y no entiendo cómo se permite esto, más aún cuando se va a homenajear a una división que apoyaba a Hitler», concluye Martín.