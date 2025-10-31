El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

CCOO inicia movilizaciones por la «crítica» situación de Benteler en Venta de Baños

El sindicato exige un plan de viabilidad y carga de trabajo que garanticen el mantenimiento del empleo en la planta venteña

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:19

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) inició una campaña de movilizaciones para reclamar un plan de viabilidad y carga de trabajo que asegure la continuidad de la planta de Benteler en Venta de Baños, que emplea a 85 trabajadores.

La dirección de Benteler informó al comité de empresa sobre la «situación crítica del centro», que considera inviable sin nuevas adjudicaciones de Renault. Según la empresa, la marca francesa no permite a Benteler optar a la fabricación de nuevas piezas, lo que amenaza la actividad y la estabilidad laboral.

CCOO de Industria Palencia advirtió en un comunicado recogido por Ical, que la ausencia de carga de trabajo y de un plan industrial podría llevar a la planta a una situación límite, con impactos en las familias y en el tejido económico de Venta de Baños y la provincia de Palencia.

Como medidas iniciales, el sindicato convocó concentraciones frente a la fábrica, en la avenida Tren Expreso, 264, los días 4 y 13 de noviembre, de 12.45 a 15.15 horas. Según el sindicato, estas acciones buscan visibilizar el conflicto y presionar a la dirección de Benteler, Renault y las administraciones públicas para encontrar soluciones.

