CCOO ha atendido en medio año 6 casos de acoso sexual en el trabajo en Palencia Noelia Vidal Pérez, Montserrat de Val y Luis Manuel González Rodríguez, en la presentación de la campaña 'No lo permitas'. / El Norte El sindicato ha puesto en marcha la campaña informativa y de sensibilización 'NO LO PERMITAS' contra estas prácticas nocivas BÁRBARA RODRÍGUEZ VALBUENA Palencia Martes, 23 octubre 2018, 18:40

El sindicato Comisiones Obreras ha atendido en Palencia seis casos de acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral desde el mes de febrero y hasta la actualidad. Por ello, y para terminar con las prácticas dañinas que afectan física y psicológicamente a las víctimas, han puesto en marcha la campaña de información 'NO LO PERMITAS'.

Se trata de una campaña contra «cualquier manifestación de violencia de género en el ámbito laboral», ha señalado el secretario general de CCOO, Luis Manuel González, cuya misión es hacer reflexionar, informar y sensibilizar a la sociedad del significado y los efectos de la violencia de género en el ámbito laboral en sus vertientes de acoso laboral y acoso por razón de sexo, y proponer medidas frente a esta lacra social.

Dieciocho casos llevados a inspección de trabajo en Castilla y León

Desde el sindicato «llevamos 30 años trabajando desde la Secretaría de Mujer y Seguridad Laboral por aportar soluciones a esta situación y hemos emprendido acciones como la de sensibilización y formación de delegados en esta materia», ha argumentado la adjunta de la secretaría de Mujer de CCOO, Montse de Val. En los últimos dos años, Comisiones Obreras ha atendido 68 casos de acoso sexual y por razón de sexo en Castilla y León, de los cuales se han registrado 18, que se han llevado a inspección de trabajo. En el caso de Palencia, entre los meses de febrero y ocrubre se han atendido 6.

Unas cifras que no se corresponden con la realidad ya que «las denuncias que llegan solo suponen una mínima parte de los casos que se dan de verdad», ha explicado el secretario general, «la dificultad y lo que frena a las personas a hacerlo es que denuncias a un compañero, un superior e, incluso, al jefe, porque el acoso se produce tanto de manera vertical como horizontal en las empresas», ha argumentado.

Comisiones Obreras ha iniciado esta nueva campaña con el fin de informar de los comportamientos y actuaciones que son considerados acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, ya que «muchas víctimas y no víctimas no identifican algunos comportamientos como tal y, por ello, no denuncian», ha explicado la técnico del Servicio de Mujer e Igualdad en Palencia, Noelia Vidal Pérez, que se encarga de atender las consultas de este tipo.

Por ello, el sindicato sitúa la necesidad de esta campaña en dar a concoer los tipos de acoso y las posibilidades de denuncia y amparo de las víctimas, y está basada en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En concreto, al artículo 7, en el que se describen los tipos de acosoç; al artículo 47, donde habla de los planes de igualdad; y el artículo 48, donde se especifican las medidas específicas para prevenirlo.

Así, desde CCOO exigen a todas las empresas que activen los protocolos para atender estas situaciones y que cumplan con lo establecido en la mencionada Ley de Igualdad y Violencia de Género en lo que a protocolos y procedimientos se refiere; que se impulse la creación de bases de datos que recojan este tipo de contingencias; y hacen un llamamiento a la administración autonómica para que desarrolle la Ley de Violencia de Genero estableciendo quiénes lo sufren.