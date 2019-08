Catorce municipios de Palencia celebran espectáculos taurinos este año, dos menos que en 2018 Un mozo trata de resguardarse en una talanquera durante los encierros de Torquemada en una imagen de archivo. / Luis Antonio Curiel Los dos pueblos que han decido engordar la lista de fiestas sin toros aseguran que su decisión no responde a un sentimiento antitaurino MARCO ALONSO Jueves, 15 agosto 2019, 08:21

El número de pueblos que celebran festejos taurinos sigue cayendo en la provincia. Atrás quedan aquellos años en los que en cada fiesta de un municipio, por pequeño que fuera, había algún espectáculo con reses bravas. Hace no demasiado tiempo, localidades como Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Barruelo de Santullán, Becerril de Campos, Osorno o Frómista contaban con festejos de más o menos enjundia. Pero aquellos tiempos forman parte del pasado y la lista de localidades que han dejado de celebrar espectáculos taurinos se ha engrosado este año con dos nuevas bajas, las de Carrión de los Condes y Fuentes de Nava, que dejan el número de municipios que van a albergar festejos taurinos este año en solo 14, contando con los que celebrará la capital en San Antolín.

Fuentes de Nava organizó el año pasado una novillada sin picadores y una suelta de vaquillas en sus fiestas de agosto, pero este año no habrá festejos taurinos, tal y como anunció ayer el alcalde, Carlos Gutiérrez. «Este año ha cambiado el equipo de gobierno y hemos tomado la decisión de prescindir de los toros y destinar ese dinero a otras cosas», explica el regidor poco antes de añadir que su postura no tiene nada de política. «Es una decisión económica. No somos antitaurinos, ni mucho menos. De hecho, vamos a promover una excursión a la corrida de rejones de Palencia», apuntó.

Por su parte, el alcalde de Carrión, José Manuel Otero, afirma que la decisión de quitar del programa de fiestas las capeas ha partido de los propios peñistas. «Hace tres años, las peñas retomaron la tradición de las capeas y este año las peñas nos han dicho que querían descansar. Han preferido otro tipo de espectáculos», explica Otero.

Los que sí contarán con espectáculos taurinos son localidades como Dueñas o Frómista. Las fiestas botijeras tendrán mañana a las 22:30 horas su punto álgido con un encierro en el que participarán tres erales bien presentados –el mayor de ellos ronda los 470 kilos, mientras que Torquemada vivirá esta tarde a las 19:30 horas el primero de los seis encierros programados, con vacas de la ganadería Montalvo.

■ FIESTAS CON RESES BRAVAS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

• Guardo

Festejos realizados en 2019. Rejoneo, capea y vaquillas el 15 de junio y festival taurino sin picadores el 16 de junio.

Festejos realizados en 2018. Concurso de cortes o y festival taurino sin picadores en la fiestas de junio.

• Villada

Festejos realizados en 2019. Dos encierros, celebrados el 21 y 22 de junio.

Festejos realizados en 2018. Encierros, los días 22, 23 de junio y 4 de agosto.

• Torquemada

Festejos autorizados por la Junta. Seis encierros con vaquillas del 15 al 18 de agosto.

Festejos realizados en 2018. Seis encierros con vaquillas del 15 al 18 de agosto.

• Ampudia

Festejos en tramitación por la Junta. Vaquillas el 7 y el 8 de septiembre.

Festejos realizados en 2018. Vaquillas el 8 de septiembre.

• Astudillo

Festejos en tramitación por la Junta. Diferentes eventos taurinos del 13 al 16 de septiembre.

Festejos realizados en 2018. Diferentes eventos taurinos del 14 al 17 de septiembre.

• Dueñas

Festejos aprobados por la Junta. Cinco encierros con vacas y novillos del 16 al 19 de agosto y concurso de cortes.

Festejos realizados en 2018. Cinco encierros con vacas y novillos del 17 al 20 de agosto y concurso de cortes.

• Baltanás

Festejos en tramitación por la Junta. Entre el 6 y el 8 de septiembre se ha solicitado la celebración de dos novilladas sin picadores y de un concurso de cortes.

Festejos realizados en 2018. Las fiestas del pasado año contaron con novilladas sin picadores y vaquillas.

• Carrión de los Condes

No celebra festejos este año

Festejos de 2018. Dos capeas de peñas el 17 y 18 de agosto.

• Fuentes de Nava

No celebra festejos este año

Festejos de 2018. Celebró una novillada sin picadores y suelta de vaquillas en sus fiestas de agosto.

• Herrera de Pisuerga

La Junta no ha recibido solicitud. El Ayuntamiento de Herreratiene pensado organizar un festival en septiembre, pero aún no ha presentado la solicitud.

Festejos de 2018 Celebró un festival taurino el 16 de septiembre.

• Paredes de Nava

Festejos anunciados : El 14 de septiembre se celebrará un bolsín taurino. Un concurso de cortes y se soltará un utrero desde un cajón.Los días 15, 16 y 17 habrá encierro urbano de erales.El 15, novillada y el 17, rejoneo.

Festejos de 2018: Los toros son la salsa de las fiestas de paredes y estuvieron muy presentes el pasado año.

• Villarramiel

Festejos en tramitación por la Junta: Del 22 al 25 de agosto se celebrarán encierros.

Festejos de 2018: Los encierros protagonizaron las fiestas del pasado año.