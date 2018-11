Castellanos y leoneses, madrileños, vascos y cántabros, los visitantes más numerosos en Aguilar La encagada de la oficina de Turismo atiende a un visitante. / Nuria Estalayo El 33% de los turistas internacionales que han llegado hasta la villa palentina proceden de Francia, seguido del Reino Unido, con el 21% NURIA ESTALAYO Aguilar de Campoo Domingo, 11 noviembre 2018, 13:24

La localidad aguilarense está siendo visitada por numerosos grupos de turistas durante este año. Sin embargo, no solamente la villa norteña se beneficia del tirón de Las Edades del Hombre, ya que muchos visitantes aprovechan el viaje para recorrer tanto la comarca como otros territorios limítrofes. «El repunte del turismo durante 'Mons Dei' ha sido palpable de manera centralizada en Aguilar de Campoo, pero con reflejo en toda la Montaña Palentina y el resto de la provincia, dejándose notar incluso en términos vecinos como Burgos y Cantabria», resalta Lourdes Garzón Pelayo, responsable de la oficina de turismo de Aguilar, quien espera que Las Edades del Hombre esté sirviendo para promocionar la comarca, y la afluencia de público siga siendo apreciable en años venideros.

El origen de los visitantes que se han acercado a la localidad aguilarense es variado, aunque tras los castellanos y leoneses han sido los madrileños, vascos y cántabros los más numerosos hasta ahora durante este 2018 –datos recogidos de las estadísticas de enero a septiembre elaboradas por la oficina de turismo de Aguilar–. De los paseantes originarios de Castilla y León, son los vallisoletanos y los burgaleses los que más se han dejado ver por la villa, seguidos de los propios palentinos, y, con menos frecuencia, los leoneses y el resto de las provincias de la región.

También un considerable número de turistas de otros países se han paseado por Aguilar, sobresaliendo en gran medida los llegados de la vecina Francia, que se alza con un 33% de los visitantes extranjeros. Los ciudadanos del Reino Unido, asimismo numerosos, se sitúan en el 21%. Después de ellos, con un número significativamente inferior, se emplazan los alemanes, holandeses, belgas, italianos y sudamericanos. Aunque de otros muchos rincones del planeta han venido viajeros a parar hasta la villa palentina, con excepción de los países africanos, pues las estadísticas aguilarenses no recogen registro alguno de turismo procedente de este continente.

Los meses de mayo, junio, septiembre y octubre han sido meses con importantes registros de visitas, pero agosto se ha convertido en un mes de marca. «Durante el mes de agosto batimos el record estadístico que hasta la fecha estaba en 2009, año en el que la oficina de turismo llegó a registrar 26.750 demandas de información», comenta Lourdes Garzón. De mayo a octubre, el Ayuntamiento de Aguilar reforzó el servicio de la oficina de turismo contratando a 4 personas más, y además se ha contado con el apoyo del punto de información de la Diputación, situado próximo a la colegiata San Miguel.

La responsable de la oficina de turismo está convencida de que la exposición de arte sacro ha convertido a la villa «en un referente para el turismo, situándonos en el mapa como destino de interior». No obstante, la responsable de la oficina recuerda que esta no es la única oferta interesante que se brinda en la zona y a la que muchos turistas ya están enganchados. «El municipio de Aguilar de Campoo cuenta con muchos atractivos como son el paisaje, el patrimonio medieval, el Románico Palentino, y un largo etc., a lo que se suma un amplío abanico de eventos y actividades como el Festival de Cortometrajes, que este año cumplirá 30 años, o el Carnaval de la Galleta, reconocido como fiesta de interés turístico regional», describe, agregando que, del mismo modo, en Aguilar se encuentra en el territorio de Las Loras, que la UNESCO declaró hace ya más de un año Geoparque Mundial.