Cascajares celebra 30 años con más de un centenar de trabajadores y una facturación en España de 15 millones El presidente de la Junta destacó en el acto conmemorativo de Dueñas que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en el sector agroalimentario de España

El Norte Palencia Jueves, 23 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

La empresa Cascajares celebró este jueves su trigésimo aniversario con un acto institucional en la fábrica de Dueñas, al que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a numerosos representantes institucionales, trabajadores, clientes y colaboradores de la compañía. El evento, presentado por Zapata Tenor, repasó los 30 hitos más importantes de la historia de Cascajares, desde su fundación en 1994 hasta la actualidad.

Durante la conmemoración, el presidente y fundador de Cascajares, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, agradeció el apoyo recibido a lo largo de estos treinta años y destacó el valor del equipo humano que ha hecho posible el crecimiento y la consolidación de la empresa como una referencia en el sector agroalimentario español. «Me considero una persona con muchísimas debilidades pero con una gran fortaleza, toda la gente que me acompaña en la empresa. Estamos en nuestro mejor momento, vendiendo más, creando más empleo y dando riqueza a nuestro entorno», señaló Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila.

Tras el devastador incendio que destruyó su antigua fábrica en enero de 2023, Cascajares ha resurgido con más fuerza que nunca. En un tiempo récord levantó una nueva planta en el polígono industrial de Dueñas, la más moderna de Europa en su categoría, y ha alcanzado este año una facturación récord de 15 millones de euros en España y más de 8 millones en Canadá, dando empleo directo en ambas fábricas a más de 100 personas.

Cascajares se ha consolidado como una de las empresas pioneras en la elaboración de platos preparados, combinando la tradición artesanal con la innovación y la excelencia en la calidad. Además, la compañía continúa reforzando su compromiso social a través de la Fundación Cascajares, centrada en la integración socio laboral de personas con discapacidad, y de iniciativas solidarias como la Subasta benéfica de Capones, que este año celebrará su XXVI edición el próximo 24 de noviembre.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, felicitó a Cascajares por su trayectoria y puso en valor su contribución al desarrollo económico y social de Castilla y León: «Hoy Cascajares es un faro y ejemplo de compromiso y apuesta por esta tierra y por las personas que aquí vivimos. Con empresarios y trabajadores como vosotros es todo mucho más fácil y ayudamos a construir mejor nuestro país. Gracias a empresas como la vuestra Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en el sector agroalimentario de España», afirmó.

Fernández Mañueco quiso agradecer el compromiso de empresas como Cascajares, gracias a las cuales el sector agroalimentario de Castilla y León se ha consolidado como el segundo más potente de España, representando el 10% del total nacional y con cifras récord en exportaciones, 3.485 millones de euros el pasado año. Iniciativas que, además, constituyen una importante fuente de riqueza y empleo y contribuyen a fijar población en el medio rural.

La visita a las instalaciones de Cascajares concluyó con un reconocimiento a los trabajadores y al equipo directivo de la empresa, a quienes Mañueco felicitó por su resiliencia y dedicación. «Castilla y León es tierra de oportunidades, y juntos seguiremos construyendo un futuro próspero para nuestra Comunidad», concluyó.