Visita a las obras de construcción del carril bici que unirá Cervera de Pisuerga y Arbejal. El Norte

Palencia

El carril bici entre Cervera y Arbejal estará operativo antes de finalizar el año

Las obras, que avanzan a buen ritmo, cuentan con un presupuesto de 474.118 euros

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:02

Comenta

Las obras de construcción del carril bici en la carretera PP-2107, que unirá Cervera de Pisuerga con Arbejal y su albergue juvenil, avanzan a buen ritmo y estarán concluidas el próximo mes de diciembre. Así lo avanzan fuentes de la Diputación, que también concretan que el objetivo de estas actuaciones, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística Montaña Palentina y financiadas con los fondos Next GenerationEU, es «fomentar la movilidad sostenible en el entorno y permitir una conexión segura para peatones y ciclistas».

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el responsable de Acción Territorial y diputado de zona, Urbano Alonso, y el alcalde de Cervera, Jorge Ibáñez, visitaron el estado de los trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Audeca SLU y que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 474.118 euros. Con un plazo de seis meses, se espera que el tramo de 1,7 kilómetros esté operativo antes de que finalice el año.

El carril, situado en la margen derecha del río Pisuerga, se integra con la senda del oso, formando un recorrido circular que incluye las piscinas, la zona deportiva y el camping de Arbejal. La obra, que amplía la plataforma de la calzada en cuatro metros, minimiza el impacto ambiental gracias a la orografía llana del terreno y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir el uso de vehículos a motor.

Este proyecto se enmarca en un plan más amplio, con un presupuesto de 4,31 millones, que incluye otras actuaciones como la mejora de la accesibilidad de la Cueva de los Franceses, el acondicionamiento de la playa del embalse de Aguilar de Campoo y el carril bici que une la localidad con el pantano o los circuitos BTT en Guardo y Velilla del Río Carrión, entre otros.

