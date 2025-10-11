El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Salida de la carrera popular contra el alcohol del año pasado. Marta Moras

Una carrera popular para concienciar sobre el problema de la bebida

ARPA celebra el 19 de octubre en el Paseo del Salón la décima edición de la Carrera del Día Sin Alcohol en sus bodas de oro

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:02

Comenta

Vívelo, no te lo bebas. Ese es el lema que acompaña a la prueba que se celebrará el domingo 19 en el Paseo del Salón. ... La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, ARPA, organiza la décima edición de la Carrera del Día Sin Alcohol, una cita solidaria «para visibilizar este problema y apoyar esta causa», señaló este viernes el presidente de la entidad, Francisco Blasco. «Esperamos tener la misma respuesta que en años anteriores», agregó.

