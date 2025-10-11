Una carrera popular para concienciar sobre el problema de la bebida

Vívelo, no te lo bebas. Ese es el lema que acompaña a la prueba que se celebrará el domingo 19 en el Paseo del Salón. ... La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, ARPA, organiza la décima edición de la Carrera del Día Sin Alcohol, una cita solidaria «para visibilizar este problema y apoyar esta causa», señaló este viernes el presidente de la entidad, Francisco Blasco. «Esperamos tener la misma respuesta que en años anteriores», agregó.

Durante la edición del año pasado, y a pesar del tiempo que amenazó a ratos con la lluvia, más de 440 personas participaron en la llamada para apoyar a los enfermos de alcoholismo. Tanto fue así, que faltaron dorsales para todos los que se acercaron a formar parte de la actividad.

Esta prueba representa una jornada de encuentro, solidaridad y participación para concienciar a la sociedad de las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, ya sean físicas, mentales, en el entorno familiar o laboral.

Participar en esta décima cita que coincide con los 50 años de la asociación, formada en 1975, tiene un coste de 3 euros para adultos y es gratuita para los niños. También, para los que no puedan participar pero estén interesados en colaborar se puede adquirir el dorsal solidario al mismo precio (3 euros). La recaudación irá destinada a la asociación, a mantener los servicios que da tanto a enfermos como a familiares.

El recorrido será idéntico a años anteriores. «Se trata del mismo circuito pequeño apetecible, que no provoca cortes ni molesta a nadie», afirmó este viernes el presidente del Club Saborea Cuatro Cantones, Mariano Calvo. Una ruta urbana de 1.600 metros a la que habrá que dar tres vueltas, con una distancia total de 4.800 metros. La salida de las carreras inferiores comenzará a las 12 horas, mientras que la absoluta –que se puede hacer corriendo o andando– arrancará a las 12:30 horas. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web atletismocuatrocantones.com y presencialmente en la misma sede de ARPA (San Telmo, 12) o en la tienda de Deportes Artiza.

La novedad para esta décima edición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación y la Junta de Castilla y León, es que se llevará a cabo un entrenamiento personalizado de CrossFit El Templo en el Paseo del Salón a partir de las 11 horas.

Además, con motivo del Día Sin Alcohol, que se conmemora el 15 de noviembre, desde la asociación están organizando distintas actividades para dar a conocer su labor. Así, durante la semana del 10 al 14 de noviembre habrá una exposición de cartelería y revistas de la historia de ARPA en la propia sede de la entidad. Además, el l jueves 13 a las 19 horas se llevará cabo un encuentro de socios (también en la sede) para celebrar los cincuenta años de ARPA, mientras que el viernes 14, a las 19 horas en la Fundación Díaz Caneja, habrá un concierto de la agrupación palentina 'La vida es bella' con entrada gratuita. Y para cerrar las actividades de celebración, el sábado 15 tendrá lugar una jornada en la Montaña Palentina, organizada por el grupo de senderismo de ARPA.