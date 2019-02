Un Carnaval sin concurso de bares disfrazados en Palencia Entierro de la sardina del pasado año. / Antonio Quintero La ausencia de establecimientos participantes ha obligado a suspender esta actividad del programa de la ciudad EL NORTE Palencia Martes, 26 febrero 2019, 20:16

El Carnaval de este año contará con una ausencia notable: la del concurso de bares disfrazados, que este año no se va a celebrar debido a la ausencia de establecimientos participantes. No obstante, el concurso de peñas se seguiría celebrando, como en anteriores ocasiones.

El cierre de las fiestas de Carnaval en la capital palentina volverá a correr a cargo de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favpa), que se ha encargado de organizar una jornada de despedida en la que aquellos que participen en el tradicional Entierro de la Sardina del miércoles 6 de marzo optarán a premios de 150, 100 y 75 euros en dos categorías distintas.

Como ya sucedió en la edición inaugural del pasado año, habrá una categoría de grupos y otra en la que se englobará a los colegios. No obstante, la iniciativa dirigida a los escolares no cuenta hasta la fecha con respaldo y la categoría no cuenta con ningún colegio inscrito, mientras que en la categoría de grupos ya son cinco los inscritos.

La organización mantiene abierto el plazo de inscripción y las bases se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento. No obstante, como requisito principal para la participación en el certamen, los inscritos deberán elaborar una sardina con unas medidas de entre 2,5 y 3 metros, y participar en el 'cortejo fúnebre' que saldrá el miércoles 6 de marzo de San Pablo a las 18:30 horas y que finalizará con un responso satírico que se encargará de pronunciar el periodista Juan Francisco Rojo. Después de las agudas letanías del conocido locutor, llegará el momento en el que los presentes disfrutarán de una degustación de caldo y sardinillas que correrá a cargo del Ayuntamiento de la capital.