Carla Gallardo, a por una nueva experiencia en la Media Maratón de Valencia

Palencia Sábado, 25 de octubre 2025, 13:14

La ciudad del 'running' vuelve a convertirse este domingo en el epicentro del atletismo mundial con la celebración de la Media Maratón de Valencia, una prueba que reúne a buena parte de las mejores fondistas del panorama nacional e internacional. En esa línea de salida, a las 8:25 horas, estará la palentina Carla Gallardo, en la que será su primera prueba de la temporada tras conseguir la pasada batir el récord de España de 10 kilómetros y coronarse como campeona nacional de dicha distancia, además del subcampeonato nacional en pista de los 5.000 metros.

«Llevo una preparación muy buena y he disfrutado mucho estas últimas semanas», asegura la palentina, que competirá con los colores de Puma. Carla Gallardo llega a la cita tras un bloque sólido de entrenamiento, pero sobre todo con la sensación de haber encontrado el equilibrio perfecto entre exigencia y disfrute. «Cuando te lo pasas bien entrenando, estás a gusto y creas un ambiente perfecto, la preparación suele ser buena. En este caso así ha sido y tengo mucha ilusión por correr este fin de semana porque es Valencia y la Media Maratón está entre las mejores del mundo», reconoce.

La corredora, que en 2024 logró el subcampeonato de España en media maratón en su estreno en la distancia, sigue considerándose 'novata' en los 21 kilómetros. Su trayectoria, sin embargo, demuestra una progresión meteórica. «He corrido una media desde entonces y sinceramente creo que no he aprendido mucho, porque me sigo sintiendo muy novata. En una media tienes que intentar que los kilómetros vayan pasando, ir con buenas sensaciones porque se puede hacer muy largo. Seguro que el domingo aprenderé mucho más», explica.

La prueba valenciana volverá a reunir a un elenco de lujo. Entre las españolas destacan Ester Navarrete (1h09:58), Meritxell Soler (1h10:21) y Laura Méndez (1h11:55), mientras que Carla Gallardo llega con una marca personal de 1h12:41, que la sitúa como una de las candidatas a luchar por batir el récord nacional. No obstante, la atleta prefiere centrarse en sus propias sensaciones y en disfrutar de una experiencia que le servirá también como preparación para los próximos meses de competición.

En un circuito tan rápido y propicio para las grandes marcas como el valenciano, las miradas también estarán puestas en los cronómetros. En 2024, Boulaid Kaoutar estableció el récord nacional con 1:08:46, una referencia que podría verse amenazada. Carla Gallardo, sin embargo, prefiere mantener los pies en el suelo. «Viendo las noticias, como vengo de ser subcampeona de España de media y con el récord de 10K, me ponen como favorita y que puedo atacar ese récord. No es una marca imposible, pero ahora mismo no he preparado esta prueba como para hacer el récord de sobra. Mi objetivo no es ese. En el mejor escenario, barajo correr por debajo de 1 hora y 9 minutos, pero no voy con grandes pretensiones», señala.

El pasado mes de mayo, Carla Gallardo firmó una de las actuaciones más destacadas del fondo español reciente al batir el récord de España de 10K en Laredo, con un espectacular registro de 31:11. Aquella marca confirmó su excelente estado de forma y su crecimiento en pruebas de fondo. Sin embargo, la palentina afronta ahora este nuevo reto desde una perspectiva distinta. «Realmente he parado bastante, tres semanas en agosto, y empecé a volver a entrenar en septiembre. Me sentía al principio un poco fuera de forma y creía que la media se me iba a echar el tiempo encima porque no tenía ni dos meses para prepararla», admite.

Esa falta de tiempo, sin embargo, no le ha restado ambición ni confianza. «Es verdad que no podemos estar a tope todo el año, hay que priorizar. Es la primera carrera de la temporada y voy expectante sobre cómo me voy a encontrar. Pese a no ser el máximo objetivo del curso, llego muy en forma y con muchas ganas», añade.

Carla Gallardo reconoce que el domingo optará por una estrategia prudente: salir de menos a más, controlando los ritmos y escuchando a su cuerpo. «No sé a qué ritmo podré correr sostenidamente. Saldré de menos a más, eso desde luego, y después, según vaya encontrándome, iré apretando o no. Quiero hacer una carrera en progresión porque no controlo bien esta distancia, no quiero suicidarme y no tengo expectativas respecto a la posición. Sé que voy a sufrir mucho y trataré de dar el 100%».

Su principal objetivo pasa por disfrutar de la experiencia y llevarse ese nuevo aprendizaje con vistas al futuro. «Es una de las mejores medias del mundo, ya solo que la organización quiera contar conmigo y me ponga entre las favoritas españolas me hace sentir muy agradecida», destaca. «Voy a estar con las mejores atletas internacionales de esta distancia y para mí eso ya es un disfrute máximo. Haber podido hacer una buena preparación y poder estar en buena forma para el domingo me permite disfrutarlo. Es una prueba donde habrá muchos corredores, mucha gente animando y pinta que nos lo vamos a pasar muy bien, aunque también sufriremos a partes iguales».

Más allá de la cita valenciana, Carla Gallardo cuenta con gran parte de su hoja de la temporada diseñada con vistas a los próximos meses. El campo a través, una de sus grandes pasiones, volverá a ocupar un papel central en su calendario. «Después de la media correré un par de cross con el objetivo de clasificarme para el Campeonato de Europa de Cross, que será en diciembre como todos los años. Este año también hay Mundial y me gustaría ir también. Entonces, primer objetivo, la Media Maratón; pero el enfoque está en el cros», avanza.

Con la ilusión de quien sigue descubriendo su camino en el fondo, Carla Gallardo se presentará este domingo en Valencia con la ambición tranquila de una atleta que ha aprendido a disfrutar del proceso.

