La cantante Merche actuará en Palencia contra la violencia de género La cantante Merche. / El Norte El concierto gratuito forma parte de una programación especial de sensibilización enfocada a la población más joven JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Viernes, 16 noviembre 2018, 21:50

«Corta ya» es el grito que lanzará este año la campaña contra los malos tratos y las agresiones sexistas que impulsará a lo largo de los próximos días el Ayuntamiento de Palencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra anualmente el 25 de noviembre.

Programa de actos 20 de noviembre: 17:30 horas. Pleno infantil. Con un enfoque transversal sobre la igualdad de género. Salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia. 22 de noviembre: 20:30 horas. Concierto de Merche en el Pabellón Municipal de Deportes. Entrada gratuita hasta completar el aforo. 25 de noviembre: 13:00 horas. Lectura del manifiesto contra la violencia de género por parte de los integrantes del Consejo de Infancia y Juventud. En la Plaza Mayor. 26 de noviembre: 11:00 horas. Obra de teatro infantil: 'Que no te cuenten un cuento'. Entradas cedidas a los centros educativos palentinos. En el teatro Principal.

El cartel elegido este año muestra un tijera a punto de cortar los hilos de una marioneta con forma de niña, bajo el eslogan «Corta ya»; un claro mensaje hacia todas las mujeres para que den el paso de «cortar los hilos de los malos tratos y puedan volver a sentirse independientes», según explicó la concejalda de Mujer del Ayuntamiento de Palencia, María Álvarez, quien presentó, junto al alcalde, Alfonso Polanco, los actos programados por el Consistorio en colaboración con el Consejo Municipal de la Mujer para conmemorar el Día contra la Violencia de Género.

El regidor quiso destacar que en esta ocasión se ha optado por centrar fundamentalmente las actividades en la sensibilización de las personas más jóvenes de la sociedad, por lo que gran parte de los actos programados están dirigidos hacia el público juvenil e infantil, que además adquirirá un notable protagonimo.

María Álvarez y Alfonso Polanco presentan la campaña contra la violencia de género. / A. Quintero

Entre las inciativas que se desarrollarán a lo largo de la próxima semana destaca principalemente un concierto de la cantante Merche, una de las artistas españolas más implicadas en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y el rechazo a la violencia de género.

Polanco señaló que el concierto, que se celebrará el día 22 a las 20:30 horas y será gratuito hasta que se complete el aforo del Pabellón Municipal de Deportes, estará plagado de mensajes y consignas destinadas a sensibilizar a los más jóvenes en la importancia de la erradicación de las actitudes sexistas y la violencia hacia las mujeres. «Debemos colaborar en la promoción de conductas afectivas y no sexistas, logrando, de este modo, que la sociedad se conciencie acerca de que ambos sexos son iguales, y, así prevenir cualquier tipo de acción relacionada con la violencia de género», manifestó Polanco, quien insistió en que es necesaria la colaboración de toda la sociedad para difundir el mensaje de que cualquier tipo de violencia no conduce a nada, no tiene ningún sentido, y que en el caso de la de género, tiene menos aún, ya que se basa en la supuesta supremacía de un sexo sobre el otro que no existe».

La programación, al estar enfocada a la sensibilización del público más joven, incluye la celebración de un pleno infantil, en el que se abordarán las políticas sobre violencia de género desde una perspectiva transversal. Asimismo, los integrantes de este Consejo Municipal de Infancia y Juventud serán los encargados de leer este año el manifiesto sobre el Día Internacional de la Violencia de Género.