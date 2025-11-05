Un camión se atasca en el túnel de la avenida de Santander de Palencia El incidente deja inutilizado el carril de salida hacia el exterior de la ciudad y requiere la intervención de la Policía Local para regular el tráfico

Destrozo ocasionado en el revestimiento del túnel por el camión atascado.

El Norte Palencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

Un camión ha quedado atascado este miércoles en el túnel que conecta la zona de Jardinillos con la avenida de Santander de Palencia. El incidente, que se debió a un error de cálculo por la altura del vehículo, dejó inutilizado el carril de salida hacia dicha avenida, generando retenciones y complicaciones en el flujo de vehículos.

El suceso requirió una rápida intervención de la Policía Local de Palencia, que desplegó un operativo para regular el tráfico en la zona afectada y evitar mayores congestiones.

Numerosos curiosos se congregaron en las inmediaciones del túnel, atraídos por la escena inusual del camión encajado en la estructura, según informa Ical.