El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ugochukwu intenta capturar un rebote en el partido de la Copa España ante el Fibwi Mallorca. Factoría 9

El camino de la Copa del Súper Agropal Palencia pasa por Azpeitia

Los de Natxo Lezkano afrontan este miércoles los octavos del final del torneo copero con muchas bajas en la pista del Biele ISB de Segunda FEB

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El Súper Agropal Palencia continúa su maratón particular con su segundo compromiso de los tres marcados en su calendario en apenas nueve días. Los palentinos ... cambian al 'chip' de la Copa España para visitar este miércoles Azpeitia y disputar los octavos de final de la competición frente al Biele ISB. Los de Natxo Lezkano llegan en cuadro por culpa de las bajas y dispondrán como mucho de diez efectivos de la primera plantilla. Un encuentro entre semana que el técnico considera muy importante, al igual que la propia competición, pero que llega en un momento delicado teniendo en cuenta dicho factor y el encuentro del próximo sábado en el Pabellón de Deportes frente al Movistar Estudiantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  2. 2 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  3. 3 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  4. 4

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  5. 5

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  6. 6

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  7. 7 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  8. 8 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  9. 9

    La música de Segovia llora a Raúl Garzón, alma rockera y bromista de La Belcho Band
  10. 10

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El camino de la Copa del Súper Agropal Palencia pasa por Azpeitia

El camino de la Copa del Súper Agropal Palencia pasa por Azpeitia