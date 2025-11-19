El camino de la Copa del Súper Agropal Palencia pasa por Azpeitia

El Súper Agropal Palencia continúa su maratón particular con su segundo compromiso de los tres marcados en su calendario en apenas nueve días. Los palentinos ... cambian al 'chip' de la Copa España para visitar este miércoles Azpeitia y disputar los octavos de final de la competición frente al Biele ISB. Los de Natxo Lezkano llegan en cuadro por culpa de las bajas y dispondrán como mucho de diez efectivos de la primera plantilla. Un encuentro entre semana que el técnico considera muy importante, al igual que la propia competición, pero que llega en un momento delicado teniendo en cuenta dicho factor y el encuentro del próximo sábado en el Pabellón de Deportes frente al Movistar Estudiantes.

El conjunto morado llega en un gran momento en cuanto a sensaciones dentro de la pista. Los triunfos ante el Zamora y el Oviedo han devuelto la sonrisa al grupo, superando así ese pequeño bache que supusieron las dos derrotas seguidas. «El equipo está concienciado de la semana que tiene por delante. Esperamos un partido un poco incógnita. Entre semana, y ante un rival que no es de nuestra categoría y nos puede llevar a equívoco. Puede ser un partido trampa, como hemos visto en otros duelos de este formato de la Copa», señala Natxo Lezkano.

La lista de bajas del Súper Agropal Palencia para este encuentro entre semana es importante. Natxo Lezkano no podrá disponer con dos de sus efectivos y mantiene otra duda hasta última hora. Álvaro Muñoz y Manu Rodríguez no estarán frente al Biele ISB después de sufrir sendas lesiones el pasado viernes frente al Alimerka Oviedo. Muñoz, en su tobillo derecho, y Manu, al sufrir un pinchanzo. La duda será Stephen Ugochukwu, que no jugó frente a los oventenses y cuya recuperación podría estar lista para este duelo copero, pese a que los deseos del Súper Agropal eran los de no forzar al nigeriano hasta que estuviese listo, sin correr ningún riesgo.

«Todavía no sabemos el alcance de la lesión de Álvaro Muñoz, pero va a estar fuera un tiempo. Manu también estará fuera seguro esta semana», explica Natxo Lezkano.

Enfrente estará un Biele ISB que ha arrancado también con muy buenas sensaciones la temporada. El conjunto vasco es segundo en la Segunda FEB 'Oeste' con un balance de 6-1 y tratará de hacer valer el factor pista para dar la sorpresa y colarse en los cuartos de final. «Jugamos ante un buen equipo, que sabe jugar muy bien al baloncesto y muy competitivo. Han tenido partidos muy igualados que han sacado adelante, a pesar de tener lesiones también como nosotros. Debemos ser conscientes de que va a ser un partido complicado y vamos allí a ponernos el mono de trabajo para intentar lograr la victoria», analiza Lezkano.

El técnico vasco subraya la importancia del partido y la Copa España para el Súper Agropal, que quiere estar en unos cuartos que se disputarían en Palencia en caso de enfrentarse al Monbus Obradoiro –el próximo 7 de enero–. «Un enemigo puede ser el exceso de confianza. Máximo respeto a Iraurgi porque lo que he visto me ha gustado mucho. Tienen buenos jugadores, incluso más físicos que nosotros. No hay un salto en la categoría tan grande como el que hay entre Primera FEB y la Liga Endesa. Quizás la diferencia pueda venir de la experiencia y del talento. Queremos hacer un partido serio y sabiendo que incluso así puedes perder. Le damos mucha importancia al partido y a la competición», concluye.