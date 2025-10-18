El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calzadilla de la Cueza prevé instalar una granja para 2.000 reproductoras

El Ayuntamiento de Cervatos saca a información pública la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la explotación

Palencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:27

Calzadilla de la Cueza planea la instalación de una granja porcina con capacidad para 2.000 reproductoras de raza ibérica. El Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, del que depende Calzadilla, ha sacado a información pública la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Cervatos tramita así la aprobación para una granja porcina de recría de reproductoras de raza ibérica con capacidad para 2.000 plazas en la parcela 6 del polígono 612 de Calzadilla de la Cueza, en el término municipal de Cervatos de la Cueza. El Ayuntamiento tramita la correspondiente licencia urbanística para la instalación de la granja porcina.

De conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, el Ayuntameitno ha convocado el trámite de información pública, que tiene un plazo de veinte días con el fin de que quienes pudieran estar interesados en dicho expediente, según el acuerdo de Alcaldía del pasado 8 de octubre. El plazo de veinte días cuenta desde el pasado 10 de octubre, el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Bocyl.

